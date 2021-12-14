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***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

14.12.2021 10:08
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [BURVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983046


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BIST En Aktif Hisseler14:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERIT 34,32 51.139.450 % 10,00  
SODSN 36,30 1.193.219 % 10,00  
SONME 41,38 2.909.511 % 9,99  
NIBAS 15,21 23.979.445 % 9,98  
DOBUR 136,60 6.243.030 % 9,98  
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14:27 Alış Satış %  
Dolar 14,2888 14,3230 % 3,55  
Euro 16,1832 16,2360 % 3,96  
Sterlin 18,7780 18,8721 % 3,06  
Frank 15,4071 15,4999 % 3,17  
Riyal 3,7794 3,7984 % 2,82  
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14:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.785 -2,73  
Altın Gr. 816 816 20,83  
Cumhuriyet 5.418 5.500 54,00  
Tam 5.385 5.525 31,96  
Yarım 2.603 2.673 15,46  
Çeyrek 1.305 1.336 7,73  
Gümüş.Ons 22,13 22,17 -0,16  
Gümüş Gr. 10,13 10,14 0,21  
B. Petrol 74,24 74,24 -0,15  
Seans Raporu 14:27
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