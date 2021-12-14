***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2021 10:08
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983046
BIST
14:272.146
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 44,33
|Açılış
|: 2.124
|
|Önceki Kapanış
|: 2.102
|
2.153
En Düşük
2.124
14:2714,3230
En Yüksek
|Değişim
|: 3,55%
|| 0,4904
|Açılış
|: 14,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1800
|
14,3447
En Düşük
13,7980
14:2716,2360
En Yüksek
|Değişim
|: 3,96%
|| 0,6188
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0000
|
16,2364
En Düşük
15,5796
14:27816,99
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 22,15
|Açılış
|: 816,99
|
|Önceki Kapanış
|: 794,84
|
823,21
En Düşük
792,66
BIST En Aktif Hisseler14:27
|MERIT
|34,32
|51.139.450
|% 10,00
|
|SODSN
|36,30
|1.193.219
|% 10,00
|
|SONME
|41,38
|2.909.511
|% 9,99
|
|NIBAS
|15,21
|23.979.445
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,60
|6.243.030
|% 9,98
|
|QNBFL
|79,65
|240.335
|% -10,00
|
|ISBIR
|55,05
|3.907.824
|% -9,98
|
|FENER
|31,90
|146.847.795
|% -8,07
|
|BRKO
|1,00
|72.222
|% -7,41
|
|KLGYO
|2,02
|75.976.141
|% -7,34
|
|GARAN
|12,14
|4.180.348.781
|% 1,85
|
|PETKM
|10,22
|2.731.630.784
|% 2,82
|
|THYAO
|22,74
|1.775.745.389
|% 0,44
|
|YKBNK
|3,96
|1.662.712.377
|% 6,17
|
|KRDMD
|11,72
|1.459.822.221
|% 2,27
|
|YKBNK
|3,96
|1.662.712.377
|% 6,17
|
|EKGYO
|2,62
|1.005.676.001
|% 3,56
|
|GARAN
|12,14
|4.180.348.781
|% 1,85
|
|PETKM
|10,22
|2.731.630.784
|% 2,82
|
|TSKB
|1,70
|407.628.092
|% 3,03
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2888
|14,3230
|% 3,55
|
|Euro
|16,1832
|16,2360
|% 3,96
|
|Sterlin
|18,7780
|18,8721
|% 3,06
|
|Frank
|15,4071
|15,4999
|% 3,17
|
|Riyal
|3,7794
|3,7984
|% 2,82
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-2,73
|
|Altın Gr.
|816
|816
|20,83
|
|Cumhuriyet
|5.418
|5.500
|54,00
|
|Tam
|5.385
|5.525
|31,96
|
|Yarım
|2.603
|2.673
|15,46
|
|Çeyrek
|1.305
|1.336
|7,73
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,17
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,13
|10,14
|0,21
|
|B. Petrol
|74,24
|74,24
|-0,15
|
Seans Raporu
14:27
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14:39XU030
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14:37DOBUR
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