***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.08.2022 12:27
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052847
BIST
13:552.790
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 39,06
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
13:5517,9716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0594
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
13:5518,3298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0885
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
13:551.027,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.027,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.028,18
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler13:53
|NETAS
|22,24
|40.580.799
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|58.288.994
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|189.563.831
|% 9,98
|
|OBASE
|15,36
|14.009.533
|% 9,95
|
|ORMA
|39,34
|877.925
|% 9,95
|
|ASUZU
|267,30
|14.346.793
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|197.331.202
|% -9,80
|
|KZBGY
|40,08
|17.788.465
|% -9,65
|
|HUNER
|3,32
|86.286.409
|% -9,04
|
|BRKO
|1,80
|1.588.394
|% -8,63
|
|THYAO
|58,45
|2.754.341.533
|% 0,43
|
|EKGYO
|3,69
|1.327.700.886
|% 5,43
|
|EREGL
|28,34
|1.187.103.756
|% 2,76
|
|SISE
|23,86
|1.009.245.104
|% 1,97
|
|AKBNK
|9,35
|1.006.305.542
|% -0,21
|
|EKGYO
|3,69
|1.327.700.886
|% 5,43
|
|SKBNK
|2,41
|423.294.844
|% 9,05
|
|YKBNK
|5,23
|904.350.100
|% -0,19
|
|TSKB
|3,27
|538.125.968
|% 2,83
|
|ZOREN
|2,41
|275.366.611
|% 2,99
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9614
|17,9686
|% 0,31
|
|Euro
|18,3204
|18,3320
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,6678
|21,7764
|% 0,51
|
|Frank
|18,6837
|18,7962
|% 0,74
|
|Riyal
|4,7655
|4,7894
|% 0,27
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|4,54
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.028
|4,66
|
|Cumhuriyet
|6.852
|6.955
|5,00
|
|Tam
|6.894
|6.945
|-45,00
|
|Yarım
|3.359
|3.395
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.697
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,19
|20,22
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,18
|
|B. Petrol
|93,95
|93,95
|-0,97
|