***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.10.2022 10:12
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069550
BIST
11:483.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 24,98
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
11:4818,5904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0256
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
11:4818,0629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0388
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
11:481.004,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -9,91
|Açılış
|: 1.004,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.003,71
BIST En Aktif Hisseler11:48
|CRFSA
|44,32
|80.918.065
|% 9,98
|
|JANTS
|90,05
|205.204.170
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|20.554.526
|% 9,94
|
|HUNER
|5,69
|140.323.394
|% 9,85
|
|SAYAS
|20,32
|35.656.469
|% 9,84
|
|KIMMR
|7,20
|314.978
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|41.589.166
|% -9,90
|
|MARTI
|4,59
|90.827.507
|% -8,20
|
|YONGA
|29,30
|76.473
|% -6,98
|
|ISBTR
|42.251,00
|42.251
|% -5,20
|
|THYAO
|85,30
|2.520.212.740
|% 1,31
|
|SASA
|86,10
|1.261.415.906
|% -1,09
|
|ASELS
|32,16
|994.065.182
|% 2,16
|
|EKGYO
|4,34
|957.440.464
|% 0,93
|
|HEKTS
|64,95
|911.288.546
|% -3,56
|
|EKGYO
|4,34
|957.440.464
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,75
|115.753.056
|% -1,13
|
|DOHOL
|5,39
|327.422.098
|% 1,13
|
|YKBNK
|8,15
|478.867.321
|% 0,12
|
|PETKM
|14,61
|765.812.945
|% 0,48
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5767
|18,5904
|% -0,14
|
|Euro
|18,0530
|18,0629
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,4564
|20,5590
|% -0,59
|
|Frank
|18,5507
|18,6625
|% -0,49
|
|Riyal
|4,9292
|4,9539
|% -0,17
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|-14,31
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-10,11
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.884
|10,00
|
|Tam
|6.757
|6.812
|-119,00
|
|Yarım
|3.292
|3.330
|-58,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.665
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,66
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|-0,32
|
|B. Petrol
|97,05
|97,05
|-0,87
|
Seans Raporu
11:48
daha fazla
-
12:03GLCVY
Yüzde 6.32 oranında artışla 17.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 214, 090 adet işlem
-
12:02FADE
Yüzde 4.50 oranında artışla 9.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 797, 478 adet işlem
-
12:01SMART
Yüzde 4.60 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 467, 482 adet işlem
-
12:00JANTS
Yüzde 9.95 oranında artışla 90.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 594, 644 adet işlem
-
11:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 36 artarak (% 0.67 ) 3, 193