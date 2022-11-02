***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2022 17:18
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076283
BIST
17:594.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 17,61
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
17:5918,6216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0355
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
17:5918,4038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0446
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
17:59987,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,96
|Açılış
|: 987,39
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MIATK
|68,75
|299.946.328
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.849.215
|% 10,00
|
|PRKAB
|34,10
|275.290.065
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|186.419.673
|% 9,99
|
|MNDTR
|25,12
|232.569.849
|% 9,98
|
|ERBOS
|157,40
|277.870.185
|% -9,02
|
|LIDER
|44,06
|59.714.746
|% -8,70
|
|YAPRK
|48,70
|43.719.236
|% -7,06
|
|KRGYO
|8,08
|117.743.731
|% -7,02
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|ASELS
|35,80
|7.933.169.237
|% 7,38
|
|THYAO
|101,10
|5.645.938.298
|% -1,27
|
|SASA
|125,60
|3.081.166.870
|% -4,49
|
|EREGL
|30,52
|2.668.880.687
|% 2,83
|
|TUPRS
|395,40
|2.606.987.086
|% 1,38
|
|EKGYO
|4,54
|1.684.484.008
|% 0,67
|
|TSKB
|3,14
|947.022.655
|% 5,72
|
|ISCTR
|9,01
|2.592.206.266
|% -3,94
|
|SKBNK
|2,03
|548.827.101
|% 1,50
|
|ODAS
|8,44
|1.987.863.513
|% 7,65
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6186
|18,6207
|% 0,19
|
|Euro
|18,3837
|18,3990
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,3124
|21,4193
|% 0,12
|
|Frank
|18,5880
|18,7000
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% 0,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|0,83
|
|Altın Gr.
|987
|987
|1,94
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.644
|6.700
|5,00
|
|Yarım
|3.237
|3.276
|3,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.637
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,66
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,03
|
|B. Petrol
|94,80
|94,80
|0,15
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
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17:59DOBUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 622 adet işlem
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17:58MNDTR
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 385, 526 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 77 artarak (% 0.06 ) 4, 419
-
17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, ISCTR
-
17:57XU100
Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de