***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:35
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080831
BIST
10:254.454
En Yüksek
|Değişim
|: -4,61%
|| -214,99
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
10:2518,6195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0301
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6284
En Düşük
18,5493
10:2519,3724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0394
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,3865
En Düşük
19,2942
10:251.057,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,79
|Açılış
|: 1.057,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler10:23
|SUMAS
|108,50
|371.830
|% 9,93
|
|BRLSM
|26,20
|61.709.621
|% 7,20
|
|UZERB
|50,00
|75.950
|% 6,38
|
|KONTR
|227,90
|87.902.115
|% 5,71
|
|CASA
|141,10
|170.449
|% 4,99
|
|MNDRS
|8,03
|107.423.135
|% -9,98
|
|BARMA
|100,10
|10.497.123
|% -9,98
|
|CONSE
|10,30
|45.548.985
|% -9,97
|
|HEKTS
|46,14
|360.661.310
|% -9,97
|
|MIATK
|129,10
|58.335.470
|% -9,97
|
|THYAO
|101,80
|1.232.346.484
|% -2,68
|
|EREGL
|36,36
|922.481.574
|% -1,84
|
|HALKB
|10,11
|751.413.551
|% -1,65
|
|YKBNK
|10,48
|718.575.680
|% -4,47
|
|VAKBN
|9,95
|694.064.586
|% -3,30
|
|EKGYO
|5,32
|455.241.881
|% -3,80
|
|SKBNK
|2,26
|182.094.828
|% -4,24
|
|HALKB
|10,11
|751.413.551
|% -1,65
|
|VAKBN
|9,95
|694.064.586
|% -3,30
|
|YKBNK
|10,48
|718.575.680
|% -4,47
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6154
|18,6215
|% 0,17
|
|Euro
|19,3538
|19,3751
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,0939
|22,2047
|% 0,03
|
|Frank
|19,6098
|19,7279
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9388
|4,9636
|% 0,18
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-7,83
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.058
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.024
|7.148
|-14,00
|
|Yarım
|3.410
|3.494
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.746
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,26
|21,30
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,78
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,21
|92,21
|-0,65
|
Seans Raporu
10:23
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