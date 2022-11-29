***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 11:23
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURVA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082864
BIST
14:164.944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 20,91
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
14:1618,6405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0146
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
14:1619,3392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0808
|Açılış
|: 19,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
14:161.051,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 9,16
|Açılış
|: 1.051,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler14:14
|AKSGY
|6,38
|141.859.371
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|94.861.233
|% 10,00
|
|PKENT
|180,40
|72.167.877
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.217.609
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|713.805.627
|% 9,98
|
|KLNMA
|17,20
|1.985.796
|% -8,02
|
|KERVN
|1,16
|302.387
|% -7,94
|
|BAYRK
|9,85
|49.908.116
|% -6,72
|
|PRDGS
|16,40
|82.950.140
|% -5,75
|
|EDIP
|8,79
|75.266.897
|% -5,08
|
|THYAO
|117,20
|7.031.463.502
|% 1,82
|
|SISE
|39,00
|5.009.714.925
|% -3,27
|
|KRDMD
|14,89
|2.996.384.282
|% 4,05
|
|YKBNK
|11,94
|2.884.237.276
|% 0,34
|
|EKGYO
|7,25
|2.871.531.075
|% 4,77
|
|EKGYO
|7,25
|2.871.531.075
|% 4,77
|
|SKBNK
|2,73
|729.822.222
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,94
|2.884.237.276
|% 0,34
|
|KRDMD
|14,89
|2.996.384.282
|% 4,05
|
|TSKB
|4,03
|811.520.879
|% 0,75
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6274
|18,6413
|% 0,08
|
|Euro
|19,3307
|19,3395
|% 0,42
|
|Sterlin
|22,3038
|22,4157
|% 0,52
|
|Frank
|19,5466
|19,6644
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,02
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|14,24
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|9,00
|
|Cumhuriyet
|7.001
|7.107
|13,00
|
|Tam
|7.023
|7.081
|45,00
|
|Yarım
|3.406
|3.462
|22,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.730
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,29
|21,32
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|12,74
|12,77
|0,22
|
|B. Petrol
|86,03
|86,03
|2,14
|
Seans Raporu
14:14
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14:29SUNTK
Yüzde 5.61 oranında artışla 59.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 827, 742 adet işlem
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14:28KONKA
Yüzde 5.35 oranında artışla 68.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 112, 002 adet işlem
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14:26XU100
Endeks 4, 935 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 66, 712.00 milyon TL de
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14:26AKSGY
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 302, 572 adet işlem
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14:25POLTK
Yüzde 4.22 oranında artışla 1, 156.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 233 adet işlem