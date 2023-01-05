***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:33
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093496
BIST
10:275.517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -6,49
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.505
10:2718,7623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0199
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
10:2719,9273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0353
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:271.117,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,11
|Açılış
|: 1.117,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:27
|DOGUB
|11,00
|9.896.496
|% 10,00
|
|DYOBY
|32,12
|58.472.035
|% 10,00
|
|EYGYO
|25,18
|112.903.973
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|BFREN
|5.680,00
|61.730.795
|% 8,59
|
|ULUSE
|202,50
|4.542.480
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|2.973.245
|% -9,87
|
|LIDER
|80,40
|4.141.046
|% -8,64
|
|ULAS
|9,25
|115.163
|% -7,87
|
|EREGL
|43,66
|2.328.310.370
|% 1,72
|
|THYAO
|146,50
|1.824.357.278
|% 1,38
|
|KRDMD
|19,64
|1.078.425.025
|% -0,76
|
|ASELS
|65,40
|1.026.694.514
|% 0,38
|
|EKGYO
|9,45
|1.010.217.351
|% 0,32
|
|EKGYO
|9,45
|1.010.217.351
|% 0,32
|
|KRDMD
|19,64
|1.078.425.025
|% -0,76
|
|EREGL
|43,66
|2.328.310.370
|% 1,72
|
|YKBNK
|11,73
|284.141.168
|% 0,77
|
|ISCTR
|12,57
|296.131.625
|% 0,32
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7435
|18,7623
|% 0,11
|
|Euro
|19,9088
|19,9273
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,4822
|22,5949
|% -0,23
|
|Frank
|20,0797
|20,2006
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9722
|4,9972
|% 0,06
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-2,16
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.560
|7.626
|0,00
|
|Yarım
|3.661
|3.728
|0,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.864
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,32
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,53
|78,53
|0,69
|