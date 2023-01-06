***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2023 10:01
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094669
BIST
18:055.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
0
En Düşük
0
18:0518,7825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8192
En Düşük
18,7339
18:0519,7683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
18:051.110,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,19
|Açılış
|: 1.109,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUFA
|7,47
|32.234.603
|% 0,00
|
|NTHOL
|13,55
|70.929.254
|% 0,00
|
|NUGYO
|7,30
|56.273.799
|% 0,00
|
|MZHLD
|9,50
|32.625.625
|% 0,00
|
|MRSHL
|422,10
|31.571.387
|% 0,00
|
|ULUFA
|7,47
|32.234.603
|% 0,00
|
|NTHOL
|13,55
|70.929.254
|% 0,00
|
|NUGYO
|7,30
|56.273.799
|% 0,00
|
|MZHLD
|9,50
|32.625.625
|% 0,00
|
|MRSHL
|422,10
|31.571.387
|% 0,00
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% 0,00
|
|THYAO
|135,20
|10.783.047.789
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% 0,00
|
|ASELS
|58,90
|6.645.003.562
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% 0,00
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,48
|4.061.784.492
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,48
|3.153.595.552
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7727
|18,7799
|% 0,08
|
|Euro
|19,7367
|19,7614
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,2963
|22,4081
|% 0,04
|
|Frank
|19,9623
|20,0826
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9794
|5,0044
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|6,07
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|4,24
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.541
|7.610
|22,00
|
|Yarım
|3.652
|3.720
|11,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.860
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,42
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,10
|14,12
|0,09
|
|B. Petrol
|79,43
|79,43
|0,74
|
Seans Raporu
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