***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 10:00
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100682
BIST
11:164.904
En Yüksek
|Değişim
|: 3,71%
|| 175,57
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.925
En Düşük
4.827
11:1618,7857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
11:1620,2114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0212
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,2567
En Düşük
20,1704
11:161.136,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,90
|Açılış
|: 1.136,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler11:14
|KRDMA
|17,38
|180.625.942
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|8.079.002
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|20.008.489
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.402.610
|% 9,96
|
|KRDMB
|17,10
|84.960.957
|% 8,43
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|ZEDUR
|53,80
|358.416
|% -7,16
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|YBTAS
|60.600,00
|60.600
|% -5,30
|
|THYAO
|133,70
|3.316.931.003
|% 6,70
|
|KRDMD
|18,11
|1.933.014.576
|% 5,35
|
|ASELS
|55,40
|1.415.658.464
|% 4,92
|
|EREGL
|38,26
|1.280.754.250
|% 3,85
|
|KOZAL
|545,70
|1.137.457.877
|% 5,19
|
|KRDMD
|18,11
|1.933.014.576
|% 5,35
|
|EKGYO
|8,41
|795.504.185
|% 4,08
|
|YKBNK
|8,96
|713.398.855
|% 4,31
|
|PETKM
|17,29
|739.232.737
|% 3,72
|
|SKBNK
|2,65
|106.316.728
|% 3,92
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7798
|18,7883
|% 0,07
|
|Euro
|20,1962
|20,2062
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,7405
|22,8545
|% 0,03
|
|Frank
|20,0498
|20,1706
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9860
|5,0110
|% 0,05
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|5,17
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,90
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.684
|7.739
|6,00
|
|Yarım
|3.741
|3.787
|4,00
|
|Çeyrek
|1.876
|1.893
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|0,16
|
|B. Petrol
|82,62
|82,62
|-0,05
|