***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.05.2023 12:27
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149481
BIST
13:514.500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -36,08
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.551
En Düşük
4.486
13:5119,5356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0226
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,5569
En Düşük
19,4851
13:5121,4001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 22,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,4460
En Düşük
21,3327
13:511.276,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,67
|Açılış
|: 1.276,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.279,40
En Düşük
1.272,29
BIST En Aktif Hisseler13:51
|BRSAN
|137,50
|283.175.584
|% 10,00
|
|EGPRO
|58,85
|40.450.665
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.023.840
|% 9,99
|
|FADE
|8,32
|6.773.753
|% 9,91
|
|ZOREN
|4,49
|189.775.827
|% 9,78
|
|AVHOL
|21,12
|3.607.972
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|144.958.453
|% -9,96
|
|TUKAS
|10,94
|138.034.873
|% -9,81
|
|IZINV
|19,98
|7.250.738
|% -8,01
|
|AYEN
|19,09
|35.242.143
|% -7,78
|
|ISCTR
|12,60
|2.619.214.556
|% 3,96
|
|KCHOL
|86,55
|2.085.139.529
|% -0,35
|
|CWENE
|111,00
|1.191.015.581
|% -6,09
|
|SISE
|37,12
|1.181.900.212
|% -1,01
|
|THYAO
|127,60
|1.038.844.946
|% -0,93
|
|ISCTR
|12,60
|2.619.214.556
|% 3,96
|
|EKGYO
|5,53
|375.225.219
|% 0,73
|
|YKBNK
|10,51
|668.742.613
|% 1,15
|
|ZOREN
|4,49
|189.775.827
|% 9,78
|
|KRDMD
|14,16
|560.339.573
|% 0,43
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5313
|19,5356
|% 0,12
|
|Euro
|21,3900
|21,4001
|% 0,06
|
|Sterlin
|24,5727
|24,6959
|% 0,06
|
|Frank
|21,8344
|21,9660
|% 0,04
|
|Riyal
|5,1926
|5,2186
|% 0,08
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.031
|2.032
|-3,09
|
|Altın Gr.
|1.276
|1.276
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|9.274
|9.414
|11,00
|
|Tam
|9.226
|9.461
|9,06
|
|Yarım
|4.565
|4.656
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.276
|2.314
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,59
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|16,06
|16,08
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,58
|76,58
|-0,86
|