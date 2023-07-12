***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2023 10:06
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170734
BIST
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10:226.376
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
|| 13,17
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.313
En Yüksek
6.377
10:2226,1434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0500
|Açılış
|: 26,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2030
En Düşük
26,0480
10:2228,8294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0928
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
28,8728
En Düşük
28,3967
10:221.626,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,99
|Açılış
|: 1.626,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.630,39
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler10:21
|VKING
|46,42
|13.074.301
|% 10,00
|
|OYAYO
|19,88
|14.617.028
|% 9,96
|
|DESA
|16,57
|44.298.195
|% 9,95
|
|FORTE
|60,30
|41.813.020
|% 9,94
|
|EKIZ
|22,12
|955.739
|% 9,94
|
|PRZMA
|30,46
|1.104.388
|% -9,99
|
|CANTE
|27,08
|191.032.496
|% -8,20
|
|IHAAS
|22,52
|5.712.165
|% -7,33
|
|UMPAS
|3,70
|12.606
|% -6,80
|
|IZINV
|37,06
|11.354.622
|% -5,36
|
|AKBNK
|22,56
|1.241.234.652
|% 3,11
|
|YKBNK
|13,76
|1.203.417.331
|% 1,03
|
|ISCTR
|14,64
|810.089.147
|% 0,83
|
|THYAO
|214,90
|770.361.050
|% -0,19
|
|GARAN
|35,88
|711.371.778
|% 2,28
|
|YKBNK
|13,76
|1.203.417.331
|% 1,03
|
|EKGYO
|8,58
|600.236.158
|% 2,02
|
|AKBNK
|22,56
|1.241.234.652
|% 3,11
|
|ISCTR
|14,64
|810.089.147
|% 0,83
|
|SKBNK
|3,02
|120.216.831
|% 1,34
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1348
|26,1417
|% 0,19
|
|Euro
|28,8263
|28,8362
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,7418
|33,9110
|% 0,24
|
|Frank
|29,6563
|29,8350
|% 0,29
|
|Riyal
|6,9469
|6,9817
|% 0,09
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|3,58
|
|Altın Gr.
|1.626
|1.626
|3,75
|
|Cumhuriyet
|10.816
|10.980
|40,00
|
|Tam
|10.463
|10.669
|9,00
|
|Yarım
|5.232
|5.359
|4,00
|
|Çeyrek
|2.624
|2.679
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,15
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,45
|19,48
|0,05
|
|B. Petrol
|79,42
|79,42
|0,02
|
Seans Raporu
10:21
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