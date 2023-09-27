***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2023 10:04
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURVA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197553
BIST
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10:348.233
En Düşük
|Değişim
|: -0,12%
|| -9,58
|Açılış
|: 8.275
|
|Önceki Kapanış
|: 8.242
|
8.214
En Yüksek
8.299
10:3427,3018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0582
|Açılış
|: 27,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,6466
En Düşük
27,1886
10:3428,8824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0798
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,5824
En Düşük
28,5942
10:341.665,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,18
|Açılış
|: 1.665,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,31
|
1.687,69
En Düşük
1.660,17
BIST En Aktif Hisseler10:32
|REEDR
|14,96
|6.772.975
|% 10,00
|
|SELVA
|18,70
|14.927.630
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.155,50
|116.073.613
|% 10,00
|
|ADGYO
|40,08
|51.774.262
|% 9,99
|
|TARKM
|336,90
|157.573.184
|% 9,99
|
|MIATK
|640,50
|11.094.101
|% -9,99
|
|TUCLK
|72,30
|15.214.306
|% -9,96
|
|KLKIM
|32,00
|31.830.393
|% -8,57
|
|SNKRN
|27,30
|280.289
|% -7,39
|
|SNPAM
|43,42
|802.011
|% -7,14
|
|TUPRS
|164,40
|2.177.219.378
|% -3,12
|
|THYAO
|230,80
|1.649.039.067
|% 1,45
|
|SASA
|49,52
|1.301.613.802
|% -1,84
|
|GESAN
|108,80
|816.494.153
|% 5,53
|
|CANTE
|22,58
|731.428.898
|% 2,54
|
|ZOREN
|5,31
|494.638.220
|% -1,85
|
|KATMR
|2,48
|186.763.306
|% 7,83
|
|EKGYO
|8,17
|489.259.844
|% 1,87
|
|SKBNK
|6,36
|344.363.773
|% -2,15
|
|ADESE
|2,39
|108.132.012
|% -2,05
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2953
|27,3065
|% 0,23
|
|Euro
|28,8723
|28,8834
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,0759
|33,2418
|% 0,28
|
|Frank
|29,6973
|29,8762
|% 0,33
|
|Riyal
|7,2593
|7,2957
|% 0,35
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-3,46
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.666
|2,21
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-38,00
|
|Tam
|11.048
|11.142
|-16,00
|
|Yarım
|5.541
|5.594
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.797
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,81
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,02
|20,05
|0,03
|
|B. Petrol
|92,91
|92,91
|0,48
|