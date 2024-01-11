***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2024 17:20
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238561
BIST
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18:057.896
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 21,80
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.860
En Yüksek
7.950
18:0530,0030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0430
|Açılış
|: 29,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
18:0532,9810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0929
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
18:051.945,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,04
|Açılış
|: 1.945,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.970,93
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SKYMD
|9,13
|188.715.154
|% 10,00
|
|KRGYO
|39,60
|49.742.818
|% 10,00
|
|BRKSN
|29,30
|168.812.745
|% 9,98
|
|IDEAS
|144,80
|68.038.549
|% 9,95
|
|CATES
|50,70
|631.597.032
|% 9,93
|
|POLTK
|16.767,50
|192.201.998
|% -10,00
|
|SAMAT
|46,48
|25.577.118
|% -7,23
|
|PAMEL
|128,10
|110.048.474
|% -6,50
|
|SUMAS
|230,00
|1.917.394
|% -5,23
|
|ATATP
|127,00
|257.137.722
|% -4,87
|
|ASTOR
|102,00
|2.711.716.126
|% 0,99
|
|KOZAL
|19,91
|1.999.873.648
|% 1,58
|
|ALFAS
|88,90
|1.664.505.990
|% 5,08
|
|EKOS
|54,00
|1.651.065.310
|% 2,27
|
|REEDR
|24,86
|1.490.757.795
|% -3,27
|
|EKGYO
|8,17
|1.201.236.518
|% -0,97
|
|KOZAL
|19,91
|1.999.873.648
|% 1,58
|
|BEGYO
|4,89
|368.154.273
|% 9,89
|
|AKFGY
|1,91
|133.400.486
|% 1,60
|
|ODAS
|8,54
|605.302.004
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9946
|30,0038
|% 0,15
|
|Euro
|32,9372
|32,9757
|% 0,27
|
|Sterlin
|38,0280
|38,2187
|% -0,00
|
|Frank
|34,9634
|35,1741
|% -0,24
|
|Riyal
|7,9754
|8,0154
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,52
|22,55
|% 0,66
|
|Platin
|914,64
|916,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,12
|988,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,82
|78,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.018,08
|2.018,43
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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