***BURVA* *BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
08.06.2020 18:56
***BURVA******BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
08.06.2020 tarihinde Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 19,00-19,06 fiyat aralığından 81.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte
Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş
. sermayesindeki paylarımız % 43.11' olmuştur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
08/06/2020 81.000 81.000 3.248.438,07 3.167.438,07 % 44,21 % 44,21 % 43,11 % 43,11
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850005
BIST
18:00109.637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -384,75
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
109.248
18:006,7929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0276
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7952
En Düşük
6,7485
18:007,6740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0428
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6907
En Düşük
7,6183
18:00370,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,09
|Açılış
|: 370,89
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,92
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|16,39
|304.472.105
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|3.008.467
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|48.246.073
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.932.930
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.322.490
|% 9,98
|
|KRGYO
|3,42
|91.662.019
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|2.688.915
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,62
|218.931
|% -6,46
|
|GLBMD
|4,85
|1.286.440
|% -6,01
|
|GENTS
|2,41
|44.870.338
|% -5,12
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|THYAO
|12,64
|751.444.229
|% -0,63
|
|ASELS
|31,70
|696.770.601
|% -0,56
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|PETKM
|3,78
|596.375.372
|% 0,27
|
|KRDMD
|2,63
|347.493.428
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5991
|8,6422
|% 0,64
|
|Frank
|7,0668
|7,1093
|% 0,94
|
|Riyal
|1,8041
|1,8132
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|12,95
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,58
|
|Cumhuriyet
|2.400
|2.434
|-13,50
|
|Tam
|2.471
|2.501
|-17,70
|
|Yarım
|1.206
|1.221
|-8,60
|
|Çeyrek
|603
|610
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|0,06
|
|B. Petrol
|40,99
|40,99
|-1,31
|