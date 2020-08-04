***BURVA* *BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
04.08.2020 21:00
***BURVA******BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
04.08.2020 tarihinde Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 94,45 TL fiyatından 1.583 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş sermayesindeki paylarımız % 40,2174 olmuştur
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
04/08/2020 0 1.583 1.583 2.956.625,07 2.955.042,07 % 40,2389 % 40,2389 % 40,2174 % 40,2174
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865093
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -3,53%
|| -39,74
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
18:056,9339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0350
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9422
En Düşük
6,8794
18:058,2321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0665
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2336
En Düşük
8,1274
18:05447,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 5,82
|Açılış
|: 447,73
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
448,36
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|58.087.701
|% 10,00
|
|GARFA
|10,34
|24.647.226
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|144.469.435
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,82
|8.762.586
|% 9,96
|
|HDFGS
|4,42
|86.773.678
|% 9,95
|
|OZBAL
|2,97
|5.087.280
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.902.647
|% -10,00
|
|BFREN
|954,20
|781.490
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|988.904
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|495.885
|% -10,00
|
|ASELS
|34,52
|1.620.786.942
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|THYAO
|11,01
|1.250.049.330
|% 2,99
|
|BIMAS
|64,75
|772.145.341
|% -9,38
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|ISGYO
|1,95
|511.701.530
|% -3,47
|
|TSKB
|1,10
|275.948.477
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,47
|595.772.987
|% -1,59
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9891
|9,0342
|% -0,78
|
|Frank
|7,5221
|7,5674
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8338
|1,8430
|% -0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.028
|2.029
|8,98
|
|Altın Gr.
|448
|448
|5,98
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.982
|31,80
|
|Tam
|3.021
|3.069
|32,80
|
|Yarım
|1.466
|1.496
|16,00
|
|Çeyrek
|735
|750
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,20
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|5,81
|5,82
|0,06
|
|B. Petrol
|44,33
|44,33
|-0,01
|
Seans Raporu
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17:59AVTUR
Yüzde -8.48 oranında düşüşle 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 764, 678 adet işlem
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17:58TEKTU
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 94 kaybederek (% -4.52 ) 1, 203
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17:56XU100
Endeks 1, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 26 altında . İşlem hacmi 20, 812.00 milyon TL de