***BURVA* *BURCE*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BURVA******BURCE*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [BURCE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Halk Finansal Kiralama A.Ş. arasında CNC makina alımına ilişkin 1.900.000 TL ( tutar yaklaşıktır, işlemin yapıldığı gün kesinleşecektir) bedelli 35 ay vadeli kira sözleşmesi tarafımızca bugün imzalanmıştırSöz konusu sözleşmeyi Ana Ortağımız Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii ve Ticaret A.Ş. kefil sıfatı ile imzalamıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız,Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985539BIST