***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
15.11.2021 18:16
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2021-30.09.2021 dönemi faaliyet raporumuz ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977850
BIST
18:051.702
En Yüksek
|Değişim
|: 3,91%
|| 63,99
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
18:0510,0667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0671
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0774
En Düşük
9,9378
18:0511,5211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0686
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5327
En Düşük
11,4087
18:05603,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 3,04
|Açılış
|: 603,01
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,06
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|123,70
|30.458.527
|% 9,96
|
|GARFA
|13,80
|7.729.131
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.198.742.979
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|792.671.160
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|172.555.636
|% 9,92
|
|PENTA
|175,80
|33.124.358
|% -9,98
|
|OYLUM
|8,76
|43.696.972
|% -9,97
|
|ADESE
|1,10
|661.790.398
|% -9,84
|
|BASGZ
|14,25
|806.737.191
|% -8,48
|
|VAKFN
|5,84
|149.714.414
|% -8,46
|
|THYAO
|17,61
|3.611.158.349
|% -1,18
|
|PETKM
|7,93
|2.141.132.322
|% 3,66
|
|KRDMD
|7,74
|1.510.370.517
|% 3,06
|
|SISE
|9,94
|1.391.288.872
|% 3,97
|
|AKBNK
|6,97
|1.198.742.979
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|661.790.398
|% -9,84
|
|TSKB
|1,72
|889.067.745
|% 8,86
|
|SKBNK
|1,24
|645.782.389
|% 7,83
|
|EKGYO
|2,18
|638.771.735
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,39
|943.640.206
|% 9,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0576
|10,0667
|% 0,67
|
|Euro
|11,5057
|11,5211
|% 0,60
|
|Sterlin
|13,4854
|13,5530
|% 0,78
|
|Frank
|10,8957
|10,9613
|% 0,72
|
|Riyal
|2,6763
|2,6897
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-4,59
|
|Altın Gr.
|601
|601
|0,94
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|8,06
|8,07
|-0,07
|
|B. Petrol
|81,05
|81,05
|-1,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HALKB
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17:56TSPOR
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17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 15 artarak (% 4.29 ) 1, 510
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17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AKBNK, GARAN, VAKBN, AKSGY, DIRIT, SAHOL, YKBNK, ISCTR