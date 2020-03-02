***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 11.339.684 16.550.121Satışların Maliyeti21 -6.598.825 -12.684.697TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.740.859 3.865.424BRÜT KAR (ZARAR)4.740.859 3.865.424Genel Yönetim Giderleri22 -1.950.490 -1.512.567Pazarlama Giderleri22 -844.461 -872.219Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 344.869 676.990Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -327.414 -103.681ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.963.363 2.053.947Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 21.040 45.323Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -58.451FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.925.952 2.099.270Finansman Gelirleri25 105.465Finansman Giderleri26 -1.965.984 -1.862.442SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)65.433 236.828Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-213.590 -155.748Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -213.590 -155.748SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-148.157 81.080DÖNEM KARI (ZARARI)27 -148.157 81.080Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-148.157 81.080Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-62.592 1.326.712Dönem Karı (Zararı)27 -148.157 81.080Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)27 -148.157 81.080Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.629.547 2.414.204Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13 654.934 495.345Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler55.234 17.550Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 25.000Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.217 17.550Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 33.451Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler47.075 -140.383Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 48.011 -140.383Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-936Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25 1.882.271 1.702.805Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-7.161Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 1.882.271 1.725.382Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri5 3.086Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri5 -18.502Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-12.309 191.611Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 213.590 155.748Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-211.248Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-8.472İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.543.982 -1.168.572Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -4.390.469 835.097İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -2.329.013 -1.231.133İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -2.061.456 2.066.230Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -30.307 710.126İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -30.307 710.126Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 817.817 20.736Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -377.325 -422.482Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 15.228 -138.714İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 -20.910 43.403İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 36.138 -182.117Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 -6.548 60.949Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 9.419 14.931İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 9.419 14.931Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 473.765 -1.691.942İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler944.438 -557.273Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)944.438 -557.273Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-62.592 1.326.712YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-112.434 -836.743Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri75.000 26.838Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 75.000 26.838Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-187.434 -870.742Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -187.434 -868.183Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -2.559Alınan Faiz7.161FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-385.840 -724.501Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri28 12.112.938 11.047.871Kredilerden Nakit Girişleri28 12.112.938 11.047.871Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları28 -10.750.807 -10.046.990Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları28 -10.750.807 -10.046.990Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları134.301Ödenen Faiz26 -1.882.272 -1.725.382YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-560.866 -234.532Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.597 -102.702NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-556.269 -337.234DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 967.569 1.304.803DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 411.300 967.569Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 411.300 967.569Ticari Alacaklar3-5 7.319.980 2.924.211İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 3.560.146 1.231.133İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 3.759.834 1.693.078Diğer Alacaklar6 81.806 51.437İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 81.806 51.437Stoklar7 3.701.099 4.515.699Peşin Ödenmiş Giderler3-8 1.412.417 1.012.121İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 627.874 403.091İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 784.543 609.030Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar381Diğer Dönen Varlıklar18 322.962 1.267.019İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 322.962 1.267.019ARA TOPLAM13.249.564 10.738.437TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.249.564 10.738.437DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 25.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar25.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar28 25.000Maddi Duran Varlıklar11 4.213.055 2.604.735Tesis, Makine ve Cihazlar11 3.452.000 1.709.783Taşıtlar11 200.052 156.388Mobilya ve Demirbaşlar11 294.070 471.689Özel Maliyetler11 49.048 52.203Yapılmakta Olan Yatırımlar11 217.885 214.672Kullanım Hakkı Varlıkları12 261.938 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 15.070 18.568Diğer Haklar13 3.121 4.749Lisanslar13 11.949 13.819Peşin Ödenmiş Giderler8 1.141 2.189İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 1.141 2.189Ertelenmiş Vergi Varlığı20 278.047TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.491.204 2.928.539TOPLAM VARLIKLAR17.740.768 13.666.976KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar28 1.833.327 2.893.419İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar28 1.833.327 2.893.419Banka Kredileri28 1.827.930 2.852.820Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar28 5.397 40.599Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.945.920 2.584.287İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları28 65.337Kiralama İşlemlerinden Borçlar28 65.337İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları28 4.880.583 2.584.287Banka Kredileri28 4.747.501 2.584.287Kiralama İşlemlerinden Borçlar28 133.082Ticari Borçlar3-5 404.275 380.182İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-5 26.798 47.708İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 377.477 332.474Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 140.570 147.118Diğer Borçlar6 51.239 41.820İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 51.239 41.820Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 577.783 93.310İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 577.783 93.310Kısa Vadeli Karşılıklar16 65.122 54.773Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 65.122 54.773Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 936İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 936ARA TOPLAM8.018.236 6.195.845TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.018.236 6.195.845UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar28 2.497.619 2.133.821İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar28 81.312Kiralama İşlemlerinden Borçlar28 81.312İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar28 2.416.307 2.133.821Banka Kredileri28 2.392.830 2.133.821Kiralama İşlemlerinden Borçlar28 23.477Uzun Vadeli Karşılıklar16 624.923 314.986Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 624.923 314.986Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 293.599TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.416.141 2.448.807TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.434.377 8.644.652ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.306.391 5.022.324Ödenmiş Sermaye19 7.347.672 7.347.672Sermaye Düzeltme Farkları19 173.775 173.775Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 514.929 514.929Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 1.552.321 120.097Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 1.552.321 120.097Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 2.224.256 574.212Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -671.935 -454.115Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 73.429 73.429Yasal Yedekler19 73.429 73.429Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 -3.207.578 -3.288.658Net Dönem Karı veya Zararı27 -148.157 81.080TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.306.391 5.022.324TOPLAM KAYNAKLAR17.740.768 13.666.976Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 582.684 -392.050 73.429 -4.186.611 897.953 5.011.781 5.011.781Transferler897.953 -897.953 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-62.065 81.080 19.015 19.015Dönem Karı (Zararı)81.080 81.080 81.080Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-62.065 -62.065 -62.065Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-8.472 -8.472 -8.472Dönem Sonu Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 574.212 -454.115 73.429 -3.288.658 81.080 5.022.324 5.022.324Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 574.212 -454.115 73.429 -3.288.658 81.080 5.022.324 5.022.324Transferler81.080 -81.080 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.650.044 -217.820 -148.157 1.284.067 1.284.067Dönem Karı (Zararı)-148.157 -148.157 -148.157Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.650.044 -217.820 1.432.224 1.432.224Dönem Sonu Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -671.935 73.429 -3.207.578 -148.157 6.306.391 6.306.391Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)27 -148.157 81.080DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.432.224 -62.065Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.062.555Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-272.275 -79.571Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-358.056 17.506Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-412.511Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi54.455 17.506Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.432.224 -62.065TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.284.067 19.015Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.284.067 19.015http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823574BIST