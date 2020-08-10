***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 3.523.352 4.646.450 1.898.802 2.412.626Satışların Maliyeti13 -2.006.542 -2.752.233 -905.652 -1.347.677TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.516.810 1.894.217 993.150 1.064.949BRÜT KAR (ZARAR)1.516.810 1.894.217 993.150 1.064.949Genel Yönetim Giderleri-880.372 -943.417 -428.716 -485.070Pazarlama Giderleri-439.038 -366.323 -214.157 -172.234Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 396.947 241.369 188.559 65.891Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -363.708 -261.511 -159.507 -39.730ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)230.639 564.335 379.329 433.806Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler41.567 11.501FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)272.206 575.836 379.329 433.806Finansman Gelirleri15 44.216 28.472 1.391 9.257Finansman Giderleri16 -1.127.289 -890.718 -680.801 -458.695SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-810.867 -286.410 -300.081 -15.632Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri158.200 64.829 55.617 18.282Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri158.200 64.829 55.617 18.282SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-652.667 -221.581 -244.464 2.650DÖNEM KARI (ZARARI)17 -652.667 -221.581 -244.464 2.650Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-652.667 -221.581 -244.464 2.650Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.835.825 -128.635Dönem Karı (Zararı)17 -652.667 -221.581Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17 -652.667 -221.581Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.082.480 1.030.607Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 438.892 320.998Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-54.123 -41.465Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-54.123 -40.529Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-936Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler963.756 881.423Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 963.756 881.423Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-37.469 -6.002Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-158.200 -64.829Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-28.809 -59.518Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-41.567Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-41.567İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.265.638 -937.661Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -312.625 -94.207İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -55.175 764.478İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -257.450 -858.685Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -17.235 13.489İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -17.235 13.489Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -1.546.002 -1.097.996Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -7.365.246 138.458Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -45.872 -19.682İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 4.428 -37.718İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -50.300 18.036Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)78.810 54.304Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -20.898 -12.219İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -20.898 -12.219Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 2.003.531 34.542İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-40.101 45.650Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-40.101 45.650Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.835.825 -128.635YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI56.600 -58.262Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri91.584 25.135Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 91.584 25.135Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-34.984 -83.397Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -11.806 -83.397Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -23.178FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.426.194 -12.262Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri18 12.585.439 4.651.173Kredilerden Nakit Girişleri18 12.585.439 4.651.173Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.286.216 -3.814.712Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları18 -5.286.216 -3.814.712Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları90.727 32.700Ödenen Faiz16 -963.756 -881.423YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-353.031 -199.159NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-353.031 -199.159DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 411.300 967.569DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 58.269 768.410Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 58.269 411.300Ticari Alacaklar3-5 7.626.756 7.319.980İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 3.615.321 3.560.146İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 4.011.435 3.759.834Diğer Alacaklar6 99.041 81.806İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 99.041 81.806Stoklar7 5.247.101 3.701.099Peşin Ödenmiş Giderler3-8 8.924.249 1.412.417İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 1.562.013 627.874İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 7.362.236 784.543Diğer Dönen Varlıklar363.063 322.962İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar363.063 322.962ARA TOPLAM22.318.479 13.249.564TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.318.479 13.249.564DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Maddi Duran Varlıklar9 3.810.996 4.213.055Tesis, Makine ve Cihazlar9 3.426.528 3.452.000Taşıtlar9 131.834 200.052Mobilya ve Demirbaşlar9 200.034 294.070Özel Maliyetler9 46.190 49.048Yapılmakta Olan Yatırımlar9 6.410 217.885Kullanım Hakkı Varlıkları189.029 261.938Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 36.113 15.070Diğer Haklar10 25.099 3.121Lisanslar10 11.014 11.949Peşin Ödenmiş Giderler8 9.012 1.141İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 9.012 1.141TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.045.150 4.491.204TOPLAM VARLIKLAR26.363.629 17.740.768KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18 10.525.000 1.833.327İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar18 10.525.000 1.833.327Banka Kredileri18 10.525.000 1.827.930Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar18 5.397Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.399.777 4.945.920İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 32.192 65.337Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 32.192 65.337İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 3.367.585 4.880.583Banka Kredileri18 3.275.885 4.747.501Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 91.700 133.082Ticari Borçlar3-5 370.971 404.275İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-5 31.226 26.798İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 339.745 377.477Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 219.380 140.570Diğer Borçlar6 30.341 51.239İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 30.341 51.239Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 2.679.885 577.783İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 2.679.885 577.783Kısa Vadeli Karşılıklar68.526 65.122Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 68.526 65.122ARA TOPLAM17.293.880 8.018.236TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.293.880 8.018.236UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 2.713.230 2.497.619İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18 102.821 81.312Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 102.821 81.312İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18 2.610.409 2.416.307Banka Kredileri18 2.610.409 2.392.830Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 23.477Uzun Vadeli Karşılıklar635.041 624.923Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 635.041 624.923Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü121.870 293.599TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.470.141 3.416.141TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER20.764.021 11.434.377ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.599.608 6.306.391Ödenmiş Sermaye7.347.672 7.347.672Sermaye Düzeltme Farkları173.775 173.775Paylara İlişkin Primler (İskontolar)514.929 514.929Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.498.205 1.552.321Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.498.205 1.552.321Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.224.256 2.224.256Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-726.051 -671.935Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler73.429 73.429Yasal Yedekler73.429 73.429Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-3.355.735 -3.207.578Net Dönem Karı veya Zararı17 -652.667 -148.157TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.599.608 6.306.391TOPLAM KAYNAKLAR26.363.629 17.740.768Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 574.212 -454.115 73.429 -3.288.658 81.080 5.022.324 5.022.324Transferler81.080 -81.080 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-69.368 -221.581 -290.949 -290.949Dönem Karı (Zararı)-221.581 -221.581 -221.581Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-69.368 -69.368 -69.368Dönem Sonu Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 574.212 -523.483 73.429 -3.207.578 -221.581 4.731.375 4.731.375Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -671.935 73.429 -3.207.578 -148.157 6.306.391 6.306.391Transferler-148.157 148.157 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-54.116 -652.667 -706.783 -706.783Dönem Karı (Zararı)-652.667 -652.667 -652.667Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-54.116 -54.116 -54.116Dönem Sonu Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -726.051 73.429 -3.355.735 -652.667 5.599.608 5.599.608Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-652.667 -221.581 -244.464 2.650DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-54.116 -69.368 -99.808 6.342Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-67.645 -86.710 -124.760 10.354Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler13.529 17.342 24.952 -4.012Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13.529 17.342 24.952 -4.012Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-54.116 -69.368 -99.808 6.342TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-706.783 -290.949 -344.272 8.992Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-706.783 -290.949 -344.272 8.992http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867523BIST