***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 27.342.470 7.386.552 23.819.118 2.740.102Satışların Maliyeti13 -24.001.714 -4.170.020 -21.995.172 -1.417.787TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.340.756 3.216.532 1.823.946 1.322.315BRÜT KAR (ZARAR)3.340.756 3.216.532 1.823.946 1.322.315Genel Yönetim Giderleri-1.434.476 -1.425.069 -554.104 -481.652Pazarlama Giderleri-876.089 -603.099 -437.051 -236.776Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 3.248.810 268.100 2.851.863 26.731Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -686.734 -283.287 -323.026 -21.776ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.592.267 1.173.177 3.361.628 608.842Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler41.567 11.501FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.633.834 1.184.678 3.361.628 608.842Finansman Gelirleri15 53.773 60.885 9.557 32.413Finansman Giderleri16 -2.706.371 -1.533.935 -1.579.082 -643.217SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)981.236 -288.372 1.792.103 -1.962Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-241.614 64.319 -399.814 -510Dönem Vergi (Gideri) Geliri-210.315 0 -210.315 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-31.299 64.319 -189.499 -510SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)739.622 -224.053 1.392.289 -2.472DÖNEM KARI (ZARARI)17 739.622 -224.053 1.392.289 -2.472Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları739.622 -224.053 1.392.289 -2.472Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.880.425 -238.693Dönem Karı (Zararı)17 739.622 -224.053Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17 739.622 -224.053Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler722.290 1.742.837Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 661.669 486.209Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-28.478 -8.906Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-28.478 -9.618Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler712Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16 1.865.605 1.455.306Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 1.865.605 1.455.306Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.866.254 32.247Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler241.614 -64.319Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-110.299 -157.700Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-41.567Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-41.567İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.342.337 -1.757.477Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -10.868.827 -1.767.471İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 2.629.350 767.643İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -13.498.177 -2.535.114Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -228.029 3.071İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -228.029 3.071Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -2.662.766 -364.660Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -443.254 -111.902Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 416.820 21.531İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 32.664 -36.972İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 384.156 58.503Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)66.579 16.216Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -2.460 6.312İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -2.460 6.312Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 451.089 42.356İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-71.489 397.070Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-71.489 397.070Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-11.880.425 -238.693YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI52.233 -60.743Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri91.584 25.135Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 91.584 25.135Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-39.351 -85.878Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -16.173 -85.878Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -23.178FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.646.963 54.263Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri18 20.286.562 10.106.762Kredilerden Nakit Girişleri18 20.286.562 10.106.762Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları18 -6.910.084 -8.697.499Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları18 -6.910.084 -8.697.499Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları136.090 100.306Ödenen Faiz16 -1.865.605 -1.455.306YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-181.229 -245.173Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-25.481NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-181.229 -270.654DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 411.300 967.569DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 230.071 696.915Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 230.071 411.300Ticari Alacaklar3-5 19.956.429 7.319.980İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 930.796 3.560.146İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 19.025.633 3.759.834Diğer Alacaklar6 309.835 81.806İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 309.835 81.806Stoklar7 6.363.865 3.701.099Peşin Ödenmiş Giderler3-8 2.117.831 1.412.417İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 106.369 627.874İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 2.011.462 784.543Diğer Dönen Varlıklar394.451 322.962İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar394.451 322.962ARA TOPLAM29.372.482 13.249.564TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR29.372.482 13.249.564DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 3.631.074 4.213.055Tesis, Makine ve Cihazlar9 3.297.887 3.452.000Taşıtlar9 124.451 200.052Mobilya ve Demirbaşlar9 156.491 294.070Özel Maliyetler9 44.761 49.048Yapılmakta Olan Yatırımlar9 7.484 217.885Kullanım Hakkı Varlıkları152.574 261.938Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 34.080 15.070Diğer Haklar10 23.533 3.121Lisanslar10 10.547 11.949Peşin Ödenmiş Giderler8 7.366 1.141İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 7.366 1.141TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.825.094 4.491.204TOPLAM VARLIKLAR33.197.576 17.740.768KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18 17.522.744 1.833.327İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar18 17.522.744 1.833.327Banka Kredileri18 17.518.151 1.827.930Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar18 4.593 5.397Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.976.582 4.945.920İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 35.292 65.337Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 35.292 65.337İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 2.941.290 4.880.583Banka Kredileri18 2.878.825 4.747.501Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 62.465 133.082Ticari Borçlar3-5 895.430 404.275İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-5 59.462 26.798İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 835.968 377.477Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 207.149 140.570Diğer Borçlar6 48.779 51.239İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 48.779 51.239Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 1.124.290 577.783İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)121.651İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 1.002.639 577.783Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü210.315Kısa Vadeli Karşılıklar76.462 65.122Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 76.462 65.122ARA TOPLAM23.061.751 8.018.236TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.061.751 8.018.236UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 2.179.809 2.497.619İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18 92.829 81.312Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 92.829 81.312İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18 2.086.980 2.416.307Banka Kredileri18 2.086.980 2.392.830Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 23.477Uzun Vadeli Karşılıklar675.942 624.923Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 675.942 624.923Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü306.731 293.599TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.162.482 3.416.141TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER26.224.233 11.434.377ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.973.343 6.306.391Ödenmiş Sermaye7.347.672 7.347.672Sermaye Düzeltme Farkları173.775 173.775Paylara İlişkin Primler (İskontolar)514.929 514.929Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.479.651 1.552.321Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.479.651 1.552.321Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.224.256 2.224.256Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-744.605 -671.935Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler73.429 73.429Yasal Yedekler73.429 73.429Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-3.355.735 -3.207.578Net Dönem Karı veya Zararı17 739.622 -148.157TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.973.343 6.306.391TOPLAM KAYNAKLAR33.197.576 17.740.768Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 574.212 -454.115 73.429 -3.288.658 81.080 5.022.324 5.022.324Transferler81.080 -81.080 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-44.712 -224.053 -268.765 -268.765Dönem Karı (Zararı)-224.053 -224.053 -224.053Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-44.712 -44.712 -44.712Dönem Sonu Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 574.212 -498.827 73.429 -3.207.578 -224.053 4.753.559 4.753.559Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -671.935 73.429 -3.207.578 -148.157 6.306.391 6.306.391Transferler-148.157 148.157 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-72.670 739.622 666.952 666.952Dönem Karı (Zararı)739.622 739.622 739.622Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-72.670 -72.670 -72.670Dönem Sonu Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -744.605 73.429 -3.355.735 739.622 6.973.343 6.973.343Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-72.670 -44.712 -18.554 24.656Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-90.837 -55.890 -23.192 30.820Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18.167 11.178 4.638 -6.164Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18.167 11.178 4.638 -6.164Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-72.670 -44.712 -18.554 24.656TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)666.952 -268.765 1.373.735 22.184Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları666.952 -268.765 1.373.735 22.184http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885019BIST