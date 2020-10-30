***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2020 18:10
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 27.342.470 7.386.552 23.819.118 2.740.102
Satışların Maliyeti
13 -24.001.714 -4.170.020 -21.995.172 -1.417.787
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.340.756 3.216.532 1.823.946 1.322.315
BRÜT KAR (ZARAR)
3.340.756 3.216.532 1.823.946 1.322.315
Genel Yönetim Giderleri
-1.434.476 -1.425.069 -554.104 -481.652
Pazarlama Giderleri
-876.089 -603.099 -437.051 -236.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 3.248.810 268.100 2.851.863 26.731
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -686.734 -283.287 -323.026 -21.776
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.592.267 1.173.177 3.361.628 608.842
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
41.567 11.501
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.633.834 1.184.678 3.361.628 608.842
Finansman Gelirleri
15 53.773 60.885 9.557 32.413
Finansman Giderleri
16 -2.706.371 -1.533.935 -1.579.082 -643.217
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
981.236 -288.372 1.792.103 -1.962
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-241.614 64.319 -399.814 -510
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-210.315 0 -210.315 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-31.299 64.319 -189.499 -510
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
739.622 -224.053 1.392.289 -2.472
DÖNEM KARI (ZARARI)
17 739.622 -224.053 1.392.289 -2.472
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
739.622 -224.053 1.392.289 -2.472
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.880.425 -238.693
Dönem Karı (Zararı)
17 739.622 -224.053
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17 739.622 -224.053
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
722.290 1.742.837
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 661.669 486.209
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-28.478 -8.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-28.478 -9.618
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
712
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.865.605 1.455.306
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 1.865.605 1.455.306
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.866.254 32.247
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
241.614 -64.319
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-110.299 -157.700
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-41.567
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-41.567
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.342.337 -1.757.477
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -10.868.827 -1.767.471
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 2.629.350 767.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -13.498.177 -2.535.114
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -228.029 3.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -228.029 3.071
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -2.662.766 -364.660
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -443.254 -111.902
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 416.820 21.531
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 32.664 -36.972
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 384.156 58.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
66.579 16.216
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.460 6.312
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -2.460 6.312
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 451.089 42.356
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.489 397.070
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-71.489 397.070
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.880.425 -238.693
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
52.233 -60.743
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
91.584 25.135
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 91.584 25.135
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.351 -85.878
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -16.173 -85.878
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -23.178
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.646.963 54.263
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 20.286.562 10.106.762
Kredilerden Nakit Girişleri
18 20.286.562 10.106.762
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -6.910.084 -8.697.499
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -6.910.084 -8.697.499
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
136.090 100.306
Ödenen Faiz
16 -1.865.605 -1.455.306
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-181.229 -245.173
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-25.481
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-181.229 -270.654
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 411.300 967.569
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 230.071 696.915
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 230.071 411.300
Ticari Alacaklar
3-5 19.956.429 7.319.980
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 930.796 3.560.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 19.025.633 3.759.834
Diğer Alacaklar
6 309.835 81.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 309.835 81.806
Stoklar
7 6.363.865 3.701.099
Peşin Ödenmiş Giderler
3-8 2.117.831 1.412.417
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 106.369 627.874
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.011.462 784.543
Diğer Dönen Varlıklar
394.451 322.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
394.451 322.962
ARA TOPLAM
29.372.482 13.249.564
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.372.482 13.249.564
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 3.631.074 4.213.055
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 3.297.887 3.452.000
Taşıtlar
9 124.451 200.052
Mobilya ve Demirbaşlar
9 156.491 294.070
Özel Maliyetler
9 44.761 49.048
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9 7.484 217.885
Kullanım Hakkı Varlıkları
152.574 261.938
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 34.080 15.070
Diğer Haklar
10 23.533 3.121
Lisanslar
10 10.547 11.949
Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.366 1.141
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.366 1.141
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.825.094 4.491.204
TOPLAM VARLIKLAR
33.197.576 17.740.768
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 17.522.744 1.833.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 17.522.744 1.833.327
Banka Kredileri
18 17.518.151 1.827.930
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 4.593 5.397
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.976.582 4.945.920
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 35.292 65.337
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 35.292 65.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 2.941.290 4.880.583
Banka Kredileri
18 2.878.825 4.747.501
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 62.465 133.082
Ticari Borçlar
3-5 895.430 404.275
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 59.462 26.798
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 835.968 377.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 207.149 140.570
Diğer Borçlar
6 48.779 51.239
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 48.779 51.239
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 1.124.290 577.783
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
121.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 1.002.639 577.783
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
210.315
Kısa Vadeli Karşılıklar
76.462 65.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 76.462 65.122
ARA TOPLAM
23.061.751 8.018.236
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.061.751 8.018.236
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 2.179.809 2.497.619
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 92.829 81.312
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 92.829 81.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 2.086.980 2.416.307
Banka Kredileri
18 2.086.980 2.392.830
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 23.477
Uzun Vadeli Karşılıklar
675.942 624.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 675.942 624.923
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
306.731 293.599
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.162.482 3.416.141
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.224.233 11.434.377
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.973.343 6.306.391
Ödenmiş Sermaye
7.347.672 7.347.672
Sermaye Düzeltme Farkları
173.775 173.775
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
514.929 514.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.479.651 1.552.321
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.479.651 1.552.321
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.224.256 2.224.256
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-744.605 -671.935
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
73.429 73.429
Yasal Yedekler
73.429 73.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.355.735 -3.207.578
Net Dönem Karı veya Zararı
17 739.622 -148.157
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.973.343 6.306.391
TOPLAM KAYNAKLAR
33.197.576 17.740.768
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 574.212 -454.115 73.429 -3.288.658 81.080 5.022.324 5.022.324
Transferler
81.080 -81.080 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.712 -224.053 -268.765 -268.765
Dönem Karı (Zararı)
-224.053 -224.053 -224.053
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.712 -44.712 -44.712
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 574.212 -498.827 73.429 -3.207.578 -224.053 4.753.559 4.753.559
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -671.935 73.429 -3.207.578 -148.157 6.306.391 6.306.391
Transferler
-148.157 148.157 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-72.670 739.622 666.952 666.952
Dönem Karı (Zararı)
739.622 739.622 739.622
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-72.670 -72.670 -72.670
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -744.605 73.429 -3.355.735 739.622 6.973.343 6.973.343
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-72.670 -44.712 -18.554 24.656
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-90.837 -55.890 -23.192 30.820
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.167 11.178 4.638 -6.164
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18.167 11.178 4.638 -6.164
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-72.670 -44.712 -18.554 24.656
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
666.952 -268.765 1.373.735 22.184
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
666.952 -268.765 1.373.735 22.184
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885019
BIST