***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 19:28
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 18.708.672 5.686.787 14.896.728 2.707.579
Satışların Maliyeti
15 -13.855.111 -4.481.218 -11.313.975 -2.149.630
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.853.561 1.205.569 3.582.753 557.949
BRÜT KAR (ZARAR)
4.853.561 1.205.569 3.582.753 557.949
Genel Yönetim Giderleri
-2.186.402 -1.216.109 -1.216.342 -685.723
Pazarlama Giderleri
-1.027.503 -521.516 -508.382 -279.256
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.966.262 865.173 638.646 243.877
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.577.737 -460.179 -534.661 -192.292
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.028.181 -127.062 1.962.014 -355.445
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
825 43.021 739 43.021
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.029.006 -84.041 1.962.753 -312.424
Finansman Gelirleri
17 307.277 129.819 209.207 57.704
Finansman Giderleri
18 -1.428.120 -784.963 -732.020 -427.755
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
908.163 -739.185 1.439.940 -682.475
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14 -114.563 123.067 -350.583 122.490
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-413.195 -413.195
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
298.632 123.067 62.612 122.490
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
793.600 -616.118 1.089.357 -559.985
DÖNEM KARI (ZARARI)
19 793.600 -616.118 1.089.357 -559.985
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
793.600 -616.118 1.089.357 -559.985
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
864.595 -408.573
Dönem Karı (Zararı)
19 793.600 -616.118
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19 793.600 -616.118
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.242.819 1.108.471
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-11 458.971 436.720
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-13.679 -36.501
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -13.679 -36.501
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
345.923 128.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 345.923 170.913
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-42.799
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.292.046 705.718
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -825 -43.021
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 1.292.871 748.739
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
459.144 83.994
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -298.632 -123.067
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-954 -86.507
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.350.841 -781.766
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.634.821 1.571.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 29.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -1.634.821 1.541.276
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -291.656 -133.987
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -291.656 -133.987
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.240.315 -2.487.860
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -1.967.558 200.962
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -815.585 319.344
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -36.962 -43.925
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -778.623 363.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 135.956 26.866
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 404.400 -45.538
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 404.400 -45.538
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.825.192 -182.094
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
233.546 -50.595
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
685.578 -289.413
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
179.017 -119.160
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.254.842 -128.946
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.255.667 -171.967
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -993.860 -132.179
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -261.807 -39.788
Alınan Faiz
825 43.021
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.660.432 534.497
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 10.268.154 6.070.952
Kredilerden Nakit Girişleri
20 10.268.154 6.070.952
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -5.314.851 -4.861.897
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -5.314.851 -4.861.897
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
74.181
Ödenen Faiz
18 -1.292.871 -748.739
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.270.185 -3.022
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-13.052
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.257.133 -3.022
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.006.828 2.488.321
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.263.961 2.485.299
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.263.961 2.006.828
Ticari Alacaklar
3-5 7.838.719 6.724.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 7.838.719 6.724.153
Diğer Alacaklar
6 428.343 136.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 428.343 136.687
Stoklar
7 9.195.330 7.955.015
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.948.705 3.727.901
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.948.705 3.727.901
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 2.430
Diğer Dönen Varlıklar
3.673 234.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.673 234.789
ARA TOPLAM
28.678.731 20.787.803
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.678.731 20.787.803
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 4.527.748 3.917.742
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 3.344.455 3.559.718
Taşıtlar
9 845.011 88.041
Mobilya ve Demirbaşlar
9 228.934 193.319
Özel Maliyetler
9 109.348 39.985
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9 36.679
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 65.817 103.793
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 418.264 193.598
Diğer Haklar
11 397.092 169.800
Lisanslar
11 21.172 23.798
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.020 3.137
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.020 3.137
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 9.590
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.024.439 4.218.270
TOPLAM VARLIKLAR
33.703.170 25.006.073
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 13.013.626 6.804.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 13.013.626 6.804.315
Banka Kredileri
20 12.993.628 6.796.794
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 19.998 7.521
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.708.232 2.613.502
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 57.917 51.239
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 57.917 51.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 1.650.315 2.562.263
Banka Kredileri
20 1.613.616 2.516.447
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 36.699 45.816
Ticari Borçlar
3-5 1.256.603 2.035.399
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 34.650 71.612
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.221.953 1.963.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 354.113 218.157
Diğer Borçlar
6 491.556 87.156
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 491.556 87.156
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 6.586.189 3.619.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 6.586.189 3.619.453
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
413.154 234.137
Kısa Vadeli Karşılıklar
169.421 79.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 169.421 79.888
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.000
ARA TOPLAM
23.992.894 15.706.007
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.992.894 15.706.007
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 745.250 1.095.988
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 31.202
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 31.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 745.250 1.064.786
Banka Kredileri
20 745.250 1.052.006
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 12.780
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.485.514 1.186.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.485.514 1.186.741
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 297.519
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.230.764 2.580.248
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.223.658 18.286.255
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.479.512 6.719.818
Ödenmiş Sermaye
13 7.347.672 7.347.672
Sermaye Düzeltme Farkları
13 173.775 173.775
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 514.929 514.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 1.077.309 1.111.215
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 1.077.309 1.111.215
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 2.024.186 2.024.186
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -946.877 -912.971
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 73.429 73.429
Yasal Yedekler
73.429 73.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -2.501.202 -2.899.291
Net Dönem Karı veya Zararı
19 793.600 398.089
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.479.512 6.719.818
TOPLAM KAYNAKLAR
33.703.170 25.006.073
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -867.345 73.429 -3.355.735 256.373 6.367.354 6.367.354
Transferler
256.373 -256.373
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.450 -616.118 -599.668 -599.668
Dönem Karı (Zararı)
-616.118 -616.118 -616.118
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.450 16.450 16.450
Sermaye Azaltımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -850.895 73.429 -3.099.362 -616.118 5.767.686 5.767.686
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.024.186 -912.971 73.429 -2.899.291 398.089 6.719.818 6.719.818
Transferler
398.089 -398.089
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.906 793.600 759.694 759.694
Dönem Karı (Zararı)
793.600 793.600 793.600
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.906 -33.906 -33.906
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.024.186 -946.877 73.429 -2.501.202 793.600 7.479.512 7.479.512
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
19 793.600 -616.118 1.089.357 -559.985
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-42.383 20.562 -1.711 -11.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-42.383 20.562 -1.711 -11.579
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-42.383 20.562 -1.711 -11.579
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.477 -4.112 343 2.316
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.477 -4.112 343 2.316
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.477 -4.112 343 2.316
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-33.906 16.450 -1.368 -9.263
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
759.694 -599.668 1.087.989 -569.248
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
759.694 -599.668 1.087.989 -569.248
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053172
BIST