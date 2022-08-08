***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 18.708.672 5.686.787 14.896.728 2.707.579Satışların Maliyeti15 -13.855.111 -4.481.218 -11.313.975 -2.149.630TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.853.561 1.205.569 3.582.753 557.949BRÜT KAR (ZARAR)4.853.561 1.205.569 3.582.753 557.949Genel Yönetim Giderleri-2.186.402 -1.216.109 -1.216.342 -685.723Pazarlama Giderleri-1.027.503 -521.516 -508.382 -279.256Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 1.966.262 865.173 638.646 243.877Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -1.577.737 -460.179 -534.661 -192.292ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.028.181 -127.062 1.962.014 -355.445Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler825 43.021 739 43.021FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.029.006 -84.041 1.962.753 -312.424Finansman Gelirleri17 307.277 129.819 209.207 57.704Finansman Giderleri18 -1.428.120 -784.963 -732.020 -427.755SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)908.163 -739.185 1.439.940 -682.475Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri14 -114.563 123.067 -350.583 122.490Dönem Vergi (Gideri) Geliri-413.195 -413.195Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri298.632 123.067 62.612 122.490SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)793.600 -616.118 1.089.357 -559.985DÖNEM KARI (ZARARI)19 793.600 -616.118 1.089.357 -559.985Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları793.600 -616.118 1.089.357 -559.985Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI864.595 -408.573Dönem Karı (Zararı)19 793.600 -616.118Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)19 793.600 -616.118Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.242.819 1.108.471Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-11 458.971 436.720Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-13.679 -36.501Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -13.679 -36.501Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler345.923 128.114Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 345.923 170.913Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-42.799Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.292.046 705.718Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -825 -43.021Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 1.292.871 748.739Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler459.144 83.994Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 -298.632 -123.067Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-954 -86.507İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.350.841 -781.766Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -1.634.821 1.571.136İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 29.860İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -1.634.821 1.541.276Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -291.656 -133.987İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -291.656 -133.987Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -1.240.315 -2.487.860Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -1.967.558 200.962Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -815.585 319.344İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 -36.962 -43.925İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -778.623 363.269Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 135.956 26.866Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 404.400 -45.538İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 404.400 -45.538Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.825.192 -182.094İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler233.546 -50.595Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları685.578 -289.413Vergi İadeleri (Ödemeleri)179.017 -119.160YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.254.842 -128.946Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.255.667 -171.967Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -993.860 -132.179Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -261.807 -39.788Alınan Faiz825 43.021FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.660.432 534.497Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri20 10.268.154 6.070.952Kredilerden Nakit Girişleri20 10.268.154 6.070.952Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -5.314.851 -4.861.897Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -5.314.851 -4.861.897Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları74.181Ödenen Faiz18 -1.292.871 -748.739YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.270.185 -3.022Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-13.052NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.257.133 -3.022DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.006.828 2.488.321DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.263.961 2.485.299Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.263.961 2.006.828Ticari Alacaklar3-5 7.838.719 6.724.153İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 7.838.719 6.724.153Diğer Alacaklar6 428.343 136.687İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 428.343 136.687Stoklar7 9.195.330 7.955.015Peşin Ödenmiş Giderler8 5.948.705 3.727.901İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 5.948.705 3.727.901Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 2.430Diğer Dönen Varlıklar3.673 234.789İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.673 234.789ARA TOPLAM28.678.731 20.787.803TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR28.678.731 20.787.803DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 4.527.748 3.917.742Tesis, Makine ve Cihazlar9 3.344.455 3.559.718Taşıtlar9 845.011 88.041Mobilya ve Demirbaşlar9 228.934 193.319Özel Maliyetler9 109.348 39.985Yapılmakta Olan Yatırımlar9 36.679Kullanım Hakkı Varlıkları10 65.817 103.793Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 418.264 193.598Diğer Haklar11 397.092 169.800Lisanslar11 21.172 23.798Peşin Ödenmiş Giderler8 3.020 3.137İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 3.020 3.137Ertelenmiş Vergi Varlığı20 9.590TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.024.439 4.218.270TOPLAM VARLIKLAR33.703.170 25.006.073KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20 13.013.626 6.804.315İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20 13.013.626 6.804.315Banka Kredileri20 12.993.628 6.796.794Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar20 19.998 7.521Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.708.232 2.613.502İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20 57.917 51.239Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 57.917 51.239İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20 1.650.315 2.562.263Banka Kredileri20 1.613.616 2.516.447Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 36.699 45.816Ticari Borçlar3-5 1.256.603 2.035.399İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-5 34.650 71.612İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.221.953 1.963.787Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 354.113 218.157Diğer Borçlar6 491.556 87.156İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 491.556 87.156Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 6.586.189 3.619.453İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 6.586.189 3.619.453Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü413.154 234.137Kısa Vadeli Karşılıklar169.421 79.888Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 169.421 79.888Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.000ARA TOPLAM23.992.894 15.706.007TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.992.894 15.706.007UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20 745.250 1.095.988İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar20 31.202Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 31.202İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar20 745.250 1.064.786Banka Kredileri20 745.250 1.052.006Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 12.780Uzun Vadeli Karşılıklar1.485.514 1.186.741Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 1.485.514 1.186.741Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 297.519TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.230.764 2.580.248TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER26.223.658 18.286.255ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.479.512 6.719.818Ödenmiş Sermaye13 7.347.672 7.347.672Sermaye Düzeltme Farkları13 173.775 173.775Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 514.929 514.929Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 1.077.309 1.111.215Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 1.077.309 1.111.215Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 2.024.186 2.024.186Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -946.877 -912.971Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 73.429 73.429Yasal Yedekler73.429 73.429Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -2.501.202 -2.899.291Net Dönem Karı veya Zararı19 793.600 398.089TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.479.512 6.719.818TOPLAM KAYNAKLAR33.703.170 25.006.073Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -867.345 73.429 -3.355.735 256.373 6.367.354 6.367.354Transferler256.373 -256.373Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.450 -616.118 -599.668 -599.668Dönem Karı (Zararı)-616.118 -616.118 -616.118Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16.450 16.450 16.450Sermaye AzaltımıDönem Sonu Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -850.895 73.429 -3.099.362 -616.118 5.767.686 5.767.686Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 2.024.186 -912.971 73.429 -2.899.291 398.089 6.719.818 6.719.818Transferler398.089 -398.089Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-33.906 793.600 759.694 759.694Dönem Karı (Zararı)793.600 793.600 793.600Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-33.906 -33.906 -33.906Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 2.024.186 -946.877 73.429 -2.501.202 793.600 7.479.512 7.479.512Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)19 793.600 -616.118 1.089.357 -559.985DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-42.383 20.562 -1.711 -11.579Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-42.383 20.562 -1.711 -11.579Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-42.383 20.562 -1.711 -11.579Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar8.477 -4.112 343 2.316Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.477 -4.112 343 2.316Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8.477 -4.112 343 2.316DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-33.906 16.450 -1.368 -9.263TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)759.694 -599.668 1.087.989 -569.248Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları759.694 -599.668 1.087.989 -569.248http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053172BIST