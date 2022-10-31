***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 27.437.786 8.782.830 8.729.114 3.096.043Satışların Maliyeti15 -18.588.206 -6.276.893 -4.733.095 -1.795.675TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.849.580 2.505.937 3.996.019 1.300.368BRÜT KAR (ZARAR)8.849.580 2.505.937 3.996.019 1.300.368Genel Yönetim Giderleri-3.845.832 -1.877.253 -1.659.430 -661.144Pazarlama Giderleri-2.004.526 -797.161 -977.023 -275.645Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 2.653.460 943.091 687.198 77.918Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -2.282.509 -452.806 -704.772 7.373ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.370.173 321.808 1.341.992 448.870Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15.797 48.596 14.972 5.575FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.385.970 370.404 1.356.964 454.445Finansman Gelirleri17 651.380 148.404 344.103 18.585Finansman Giderleri18 -2.285.690 -1.286.624 -857.570 -501.661SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.751.660 -767.816 843.497 -28.631Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri14 -357.836 96.698 -243.273 -26.369Dönem Vergi (Gideri) Geliri-614.621 -201.426Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri256.785 96.698 -41.847 -26.369SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.393.824 -671.118 600.224 -55.000DÖNEM KARI (ZARARI)19 1.393.824 -671.118 600.224 -55.000Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.393.824 -671.118 600.224 -55.000Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.802.170 -1.469.441Dönem Karı (Zararı)19 1.393.824 -671.118Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)19 1.393.824 -671.118Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.022.000 1.772.140Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-11 766.668 612.621Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-13.679 -36.501Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -13.679 -36.501Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler423.154 237.473Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 423.154 280.272Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-42.799Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.111.854 1.167.119Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -15.797 -48.596Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 2.127.651 1.215.715Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler13.942 1.537Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-256.785 -96.698Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-23.154 -113.411İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.184.535 -2.451.303Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 1.139.429 2.063.751İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 136.776İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 1.139.429 1.926.975Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -170.753 -67.745İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -170.753 -67.745Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -8.821.788 -3.798.621Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -2.281.346 166.869Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 615.658 -432.303İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 -14.313 -20.311İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 629.971 -411.992Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)170.453 48.342Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 23.672 -41.520İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 23.672 -41.520Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)4.193.393 -367.583İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.053.253 -22.493Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.053.253 -22.493Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.768.711 -1.350.281Vergi İadeleri (Ödemeleri)-33.459 -119.160YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.569.084 -123.895Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.584.881 -172.491Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -3.323.074 -132.703Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -261.807 -39.788Alınan Faiz15.797 48.596FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.557.835 -85.318Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri20 17.771.999 8.878.481Kredilerden Nakit Girişleri20 17.771.999 8.878.481Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -8.086.513 -7.748.084Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -8.086.513 -7.748.084Ödenen Faiz18 -2.127.651 -1.215.715YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.186.581 -1.678.654Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.551NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.191.132 -1.678.654DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.006.828 2.488.321DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.197.960 809.667Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.197.960 2.006.828Ticari Alacaklar3-5 5.641.184 6.724.153İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 5.641.184 6.724.153Diğer Alacaklar6 307.440 136.687İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 307.440 136.687Stoklar7 16.776.803 7.955.015Peşin Ödenmiş Giderler8 6.212.461 3.727.901İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 6.212.461 3.727.901Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.430Diğer Dönen Varlıklar1.290.472 234.789İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.290.472 234.789ARA TOPLAM34.426.320 20.787.803TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR34.426.320 20.787.803DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar9 6.589.997 3.917.742Tesis, Makine ve Cihazlar9 3.684.082 3.559.718Taşıtlar9 2.432.208 88.041Mobilya ve Demirbaşlar9 243.334 193.319Özel Maliyetler9 230.373 39.985Yapılmakta Olan Yatırımlar9 36.679Kullanım Hakkı Varlıkları10 46.829 103.793Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 396.520 193.598Diğer Haklar11 376.661 169.800Lisanslar11 19.859 23.798Peşin Ödenmiş Giderler8 2.378 3.137İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 2.378 3.137Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.035.724 4.218.270TOPLAM VARLIKLAR41.462.044 25.006.073KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20 14.346.319 6.804.315İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20 14.346.319 6.804.315Banka Kredileri20 14.341.069 6.796.794Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar20 5.250 7.521Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.303.908 2.613.502İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20 44.772 51.239Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 44.772 51.239İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20 4.259.136 2.562.263Banka Kredileri20 4.234.131 2.516.447Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 25.005 45.816Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar3-5 2.623.108 2.035.399İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-5 57.299 71.612İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.565.809 1.963.787Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 388.610 218.157Diğer Borçlar6 110.828 87.156İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 110.828 87.156Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 8.095.370 3.619.453İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 8.095.370 3.619.453Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü200.678 234.137Kısa Vadeli Karşılıklar265.625 79.888Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 265.625 79.888Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 14.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.000ARA TOPLAM30.334.446 15.706.007TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.334.446 15.706.007UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20 1.549.064 1.095.988İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar20 0 31.202Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 31.202İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar20 1.549.064 1.064.786Banka Kredileri20 1.501.966 1.052.006Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 47.098 12.780Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.245.069 1.186.741Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 1.245.069 1.186.741Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 76.552 297.519Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.870.685 2.580.248TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER33.205.131 18.286.255ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.256.913 6.719.818Ödenmiş Sermaye13 7.347.672 7.347.672Sermaye Düzeltme Farkları13 173.775 173.775Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 514.929 514.929Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 1.254.486 1.111.215Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 1.254.486 1.111.215Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 2.024.186 2.024.186Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -769.700 -912.971Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 73.429 73.429Yasal Yedekler73.429 73.429Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -2.501.202 -2.899.291Net Dönem Karı veya Zararı19 1.393.824 398.089TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.256.913 6.719.818TOPLAM KAYNAKLAR41.462.044 25.006.073Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -867.345 73.429 -3.355.735 256.373 6.367.354 6.367.354Transferler256.373 -256.373Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-25.747 -671.118 -696.865 -696.865Dönem Karı (Zararı)-671.118 -671.118 -671.118Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-25.747 -25.747 -25.747Dönem Sonu Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -893.092 73.429 -3.099.362 -671.118 5.670.489 5.670.489Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 2.024.186 -912.971 73.429 -2.899.291 398.089 6.719.818 6.719.818Transferler398.089 -398.089Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)143.271 1.393.824 1.537.095 1.537.095Dönem Karı (Zararı)1.393.824 1.393.824 1.393.824Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)143.271 143.271 143.271Dönem Sonu Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 2.024.186 -769.700 73.429 -2.501.202 1.393.824 8.256.913 8.256.913Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)19 1.393.824 -671.118 600.224 -55.000DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar143.271 -25.747 177.177 -42.197Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)179.089 -33.438 221.472 -54.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-35.818 7.691 -44.295 11.803Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-35.818 7.691 -44.295 11.803Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)143.271 -25.747 177.177 -42.197TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.537.095 -696.865 777.401 -97.197Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.537.095 -696.865 777.401 -97.197http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075388BIST