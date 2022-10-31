***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 18:13
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 27.437.786 8.782.830 8.729.114 3.096.043
Satışların Maliyeti
15 -18.588.206 -6.276.893 -4.733.095 -1.795.675
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.849.580 2.505.937 3.996.019 1.300.368
BRÜT KAR (ZARAR)
8.849.580 2.505.937 3.996.019 1.300.368
Genel Yönetim Giderleri
-3.845.832 -1.877.253 -1.659.430 -661.144
Pazarlama Giderleri
-2.004.526 -797.161 -977.023 -275.645
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 2.653.460 943.091 687.198 77.918
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -2.282.509 -452.806 -704.772 7.373
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.370.173 321.808 1.341.992 448.870
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15.797 48.596 14.972 5.575
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.385.970 370.404 1.356.964 454.445
Finansman Gelirleri
17 651.380 148.404 344.103 18.585
Finansman Giderleri
18 -2.285.690 -1.286.624 -857.570 -501.661
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.751.660 -767.816 843.497 -28.631
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14 -357.836 96.698 -243.273 -26.369
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-614.621 -201.426
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
256.785 96.698 -41.847 -26.369
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.393.824 -671.118 600.224 -55.000
DÖNEM KARI (ZARARI)
19 1.393.824 -671.118 600.224 -55.000
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.393.824 -671.118 600.224 -55.000
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.802.170 -1.469.441
Dönem Karı (Zararı)
19 1.393.824 -671.118
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19 1.393.824 -671.118
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.022.000 1.772.140
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-11 766.668 612.621
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-13.679 -36.501
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -13.679 -36.501
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
423.154 237.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 423.154 280.272
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-42.799
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.111.854 1.167.119
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -15.797 -48.596
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 2.127.651 1.215.715
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13.942 1.537
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-256.785 -96.698
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-23.154 -113.411
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.184.535 -2.451.303
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.139.429 2.063.751
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 136.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 1.139.429 1.926.975
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -170.753 -67.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -170.753 -67.745
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -8.821.788 -3.798.621
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -2.281.346 166.869
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 615.658 -432.303
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -14.313 -20.311
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 629.971 -411.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
170.453 48.342
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 23.672 -41.520
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 23.672 -41.520
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
4.193.393 -367.583
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.053.253 -22.493
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.053.253 -22.493
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.768.711 -1.350.281
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-33.459 -119.160
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.569.084 -123.895
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.584.881 -172.491
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.323.074 -132.703
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -261.807 -39.788
Alınan Faiz
15.797 48.596
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.557.835 -85.318
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 17.771.999 8.878.481
Kredilerden Nakit Girişleri
20 17.771.999 8.878.481
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -8.086.513 -7.748.084
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -8.086.513 -7.748.084
Ödenen Faiz
18 -2.127.651 -1.215.715
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.186.581 -1.678.654
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.551
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.191.132 -1.678.654
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.006.828 2.488.321
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.197.960 809.667
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.197.960 2.006.828
Ticari Alacaklar
3-5 5.641.184 6.724.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.641.184 6.724.153
Diğer Alacaklar
6 307.440 136.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 307.440 136.687
Stoklar
7 16.776.803 7.955.015
Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.212.461 3.727.901
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.212.461 3.727.901
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.430
Diğer Dönen Varlıklar
1.290.472 234.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.290.472 234.789
ARA TOPLAM
34.426.320 20.787.803
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.426.320 20.787.803
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
9 6.589.997 3.917.742
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 3.684.082 3.559.718
Taşıtlar
9 2.432.208 88.041
Mobilya ve Demirbaşlar
9 243.334 193.319
Özel Maliyetler
9 230.373 39.985
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9 36.679
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 46.829 103.793
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 396.520 193.598
Diğer Haklar
11 376.661 169.800
Lisanslar
11 19.859 23.798
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.378 3.137
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.378 3.137
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.035.724 4.218.270
TOPLAM VARLIKLAR
41.462.044 25.006.073
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 14.346.319 6.804.315
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 14.346.319 6.804.315
Banka Kredileri
20 14.341.069 6.796.794
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 5.250 7.521
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.303.908 2.613.502
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 44.772 51.239
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 44.772 51.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 4.259.136 2.562.263
Banka Kredileri
20 4.234.131 2.516.447
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 25.005 45.816
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
3-5 2.623.108 2.035.399
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 57.299 71.612
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.565.809 1.963.787
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 388.610 218.157
Diğer Borçlar
6 110.828 87.156
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 110.828 87.156
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 8.095.370 3.619.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 8.095.370 3.619.453
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
200.678 234.137
Kısa Vadeli Karşılıklar
265.625 79.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 265.625 79.888
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 14.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.000
ARA TOPLAM
30.334.446 15.706.007
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.334.446 15.706.007
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 1.549.064 1.095.988
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 0 31.202
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 31.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 1.549.064 1.064.786
Banka Kredileri
20 1.501.966 1.052.006
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 47.098 12.780
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.245.069 1.186.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.245.069 1.186.741
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 76.552 297.519
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.870.685 2.580.248
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.205.131 18.286.255
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.256.913 6.719.818
Ödenmiş Sermaye
13 7.347.672 7.347.672
Sermaye Düzeltme Farkları
13 173.775 173.775
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 514.929 514.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 1.254.486 1.111.215
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 1.254.486 1.111.215
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 2.024.186 2.024.186
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -769.700 -912.971
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 73.429 73.429
Yasal Yedekler
73.429 73.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -2.501.202 -2.899.291
Net Dönem Karı veya Zararı
19 1.393.824 398.089
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.256.913 6.719.818
TOPLAM KAYNAKLAR
41.462.044 25.006.073
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -867.345 73.429 -3.355.735 256.373 6.367.354 6.367.354
Transferler
256.373 -256.373
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.747 -671.118 -696.865 -696.865
Dönem Karı (Zararı)
-671.118 -671.118 -671.118
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.747 -25.747 -25.747
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -893.092 73.429 -3.099.362 -671.118 5.670.489 5.670.489
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.024.186 -912.971 73.429 -2.899.291 398.089 6.719.818 6.719.818
Transferler
398.089 -398.089
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
143.271 1.393.824 1.537.095 1.537.095
Dönem Karı (Zararı)
1.393.824 1.393.824 1.393.824
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
143.271 143.271 143.271
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.024.186 -769.700 73.429 -2.501.202 1.393.824 8.256.913 8.256.913
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
19 1.393.824 -671.118 600.224 -55.000
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
143.271 -25.747 177.177 -42.197
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
179.089 -33.438 221.472 -54.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-35.818 7.691 -44.295 11.803
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-35.818 7.691 -44.295 11.803
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
143.271 -25.747 177.177 -42.197
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.537.095 -696.865 777.401 -97.197
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.537.095 -696.865 777.401 -97.197
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075388
BIST