***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteNİLÜFER V.D.Mali Tablonun Verilme Nedeni2020/4.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANIMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021Açıklamalar01.01.2020 - 31.12.2020 Dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulacak , Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Mali Tablo (Gelir Tablosu) ekte yer almaktadır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910350BIST