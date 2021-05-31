***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
31.05.2021 14:44
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
NİLÜFER VD.
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021/1.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANI
Mali Tablonun Verilme Tarihi
31/05/2021
Açıklamalar
01.01.2021 - 31.03.2021 Dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulacak , Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Mali Tablo (Gelir Tablosu) ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939010
BIST
15:041.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,32
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.416
15:048,5025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0622
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
15:0410,3803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0616
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
15:04520,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -3,33
|Açılış
|: 520,93
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler15:04
|IHLGM
|1,10
|111.789.642
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|39.599.125
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|20.704.514
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|74.510.488
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|40.043.003
|% -9,95
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|GEDZA
|38,52
|18.177.269
|% -6,55
|
|THYAO
|13,34
|966.592.789
|% 2,77
|
|KRDMD
|7,93
|545.688.993
|% 0,51
|
|EREGL
|19,29
|446.884.386
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,95
|411.604.152
|% 3,72
|
|GARAN
|7,95
|359.325.367
|% -0,38
|
|EKGYO
|1,95
|411.604.152
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,16
|270.077.317
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|111.789.642
|% 10,00
|
|THYAO
|13,34
|966.592.789
|% 2,77
|
|SKBNK
|1,10
|78.756.414
|% 0,00
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5009
|8,5025
|% -0,73
|
|Euro
|10,3742
|10,3803
|% -0,59
|
|Sterlin
|12,0291
|12,0894
|% -0,72
|
|Frank
|9,4137
|9,4704
|% -0,69
|
|Riyal
|2,2617
|2,2731
|% -0,66
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,18
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.425
|3.511
|-9,93
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,80
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|27,99
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,65
|69,65
|0,93
|