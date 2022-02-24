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***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

24.02.2022 16:46
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

lama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
NİLÜFER V.D.
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021/4.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANI
Mali Tablonun Verilme Tarihi
24/02/2022
Açıklamalar

01.01.2021 - 31.12.2021 Dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulacak , Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Mali Tablo (Gelir Tablosu) ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004091


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