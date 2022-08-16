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***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

16.08.2022 14:12
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.06.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
NİLÜFER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ K.GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/08/2022
Açıklamalar

01.01.2022-30.06.2022 Dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyanname ekinde  Vergi Dairesine sunulacak , Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Mali Tablo (Gelir Tablosu) ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055762


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