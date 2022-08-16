***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.08.2022 14:12
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.06.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
NİLÜFER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ K.GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/08/2022
Açıklamalar
01.01.2022-30.06.2022 Dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyanname ekinde Vergi Dairesine sunulacak , Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Mali Tablo (Gelir Tablosu) ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055762
BIST
14:042.878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 21,17
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.862
14:0417,9639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
14:0418,2001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0538
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1907
14:041.026,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,69
|Açılış
|: 1.026,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.024,61
BIST En Aktif Hisseler14:02
|CMBTN
|264,30
|34.839.088
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|15.956.750
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|BRKO
|1,95
|1.152.081
|% 9,55
|
|MANAS
|23,48
|162.543.374
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|44.312.432
|% -9,94
|
|AGHOL
|73,90
|324.133.850
|% -9,93
|
|ATEKS
|44,80
|17.766.832
|% -7,02
|
|ANGEN
|35,66
|155.526.384
|% -6,65
|
|THYAO
|64,50
|3.419.077.817
|% 1,42
|
|TUPRS
|299,80
|2.980.101.234
|% 4,28
|
|KARSN
|7,55
|968.169.999
|% 5,45
|
|YKBNK
|5,52
|909.945.479
|% 0,73
|
|GARAN
|18,75
|909.842.575
|% 2,46
|
|YKBNK
|5,52
|909.945.479
|% 0,73
|
|TSKB
|3,66
|510.442.720
|% 4,27
|
|ZOREN
|2,75
|381.158.877
|% 4,17
|
|KARSN
|7,55
|968.169.999
|% 5,45
|
|EKGYO
|3,56
|433.195.075
|% 1,14
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9612
|17,9641
|% 0,03
|
|Euro
|18,2003
|18,2058
|% -0,26
|
|Sterlin
|21,5285
|21,6364
|% -0,28
|
|Frank
|18,8173
|18,9307
|% -0,46
|
|Riyal
|4,7700
|4,7939
|% 0,02
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-3,51
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|6.852
|6.955
|-9,00
|
|Tam
|6.894
|6.943
|-13,00
|
|Yarım
|3.359
|3.394
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.697
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,11
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,10
|
|B. Petrol
|94,22
|94,22
|-0,88
|
Seans Raporu
14:02
daha fazla
-
14:16AEFES
Yüzde 4.16 oranında artışla 38.54 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 472, 776 adet işlem
-
14:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 71 artarak (% 0.94 ) 3, 096
-
14:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, TSKB
-
14:15
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MANAS, GZNMI
-
14:15
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TUPRS, KARSN