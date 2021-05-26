***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplandısı Sonucu alınan Karar Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 19.04.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.05.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)BURVA, TREBRVN00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)BURVA, TREBRVN00018 0 0Ek Açıklamalar26 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı Olağan genel kurulunda görüşülecek olan 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ilişkin kar payı dağıtım önerisi ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAGITIM BURVA.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.347.6722. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 91.129Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 400.698 679.635,824. Vergiler ( - ) -144.325 -119.159,625. Net Dönem Kârı 256.373 560.476,26. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -3.355.735 -3.860.931,177. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem KarıYıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları26 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı Olağan genel kurulunda görüşülecek olan 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ilişkin kar payı dağıtım önerisi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938221BIST