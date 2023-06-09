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***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

09.06.2023 16:48
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin daha önce gönderdiği özel durum açıklamalarının dışında yeni bir özel durum bulunmayıp, hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin tarafımızca bilinen herhangi bir sebep mevcut değildir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157699


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ADEL 173,80 101.459.400 % 10,00  
YAPRK 49,08 43.557.660 % 10,00  
EGEPO 17,75 50.854.112 % 9,98  
OSMEN 107,40 69.407.354 % 9,98  
EGPRO 100,60 77.067.417 % 9,95  
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Dolar 23,3331 23,3801 % 1,17  
Euro 25,1500 25,2028 % 0,54  
Sterlin 29,3076 29,4546 % 1,24  
Frank 25,7994 25,9548 % 0,74  
Riyal 6,2098 6,2410 % 1,02  
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17:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.965 1.966 -0,06  
Altın Gr. 1.475 1.475 13,83  
Cumhuriyet 9.833 9.981 -54,00  
Tam 9.779 10.045 -50,98  
Yarım 4.819 4.896 27,00  
Çeyrek 2.402 2.455 24,00  
Gümüş.Ons 24,48 24,50 0,21  
Gümüş Gr. 18,30 18,32 0,28  
B. Petrol 76,04 76,04 0,08  
Seans Raporu 17:18
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