***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
09.06.2023 16:48
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin daha önce gönderdiği özel durum açıklamalarının dışında yeni bir özel durum bulunmayıp, hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin tarafımızca bilinen herhangi bir sebep mevcut değildir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157699
BIST
17:205.631
En Düşük
|Değişim
|: 1,39%
|| 77,33
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.636
17:2023,3564
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,2466
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0914
17:2025,1815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1152
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,8929
17:201.475,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,10
|Açılış
|: 1.475,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,20
BIST En Aktif Hisseler17:18
|ADEL
|173,80
|101.459.400
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,08
|43.557.660
|% 10,00
|
|EGEPO
|17,75
|50.854.112
|% 9,98
|
|OSMEN
|107,40
|69.407.354
|% 9,98
|
|EGPRO
|100,60
|77.067.417
|% 9,95
|
|DOGUB
|13,61
|16.192.457
|% -9,99
|
|ETILR
|14,96
|43.419.730
|% -9,99
|
|ISATR
|340.000,00
|340.000
|% -9,33
|
|SNPAM
|12,81
|549.120
|% -7,17
|
|IMASM
|16,51
|1.080.327.241
|% -6,51
|
|THYAO
|176,10
|10.511.836.836
|% 2,62
|
|KRDMD
|21,96
|4.709.663.514
|% 3,68
|
|EREGL
|37,04
|3.548.029.535
|% 1,48
|
|KCHOL
|103,70
|3.252.719.146
|% 3,49
|
|TCELL
|37,90
|2.692.964.250
|% 5,28
|
|EKGYO
|8,03
|2.466.204.969
|% 2,16
|
|KRDMD
|21,96
|4.709.663.514
|% 3,68
|
|YKBNK
|12,37
|2.352.848.935
|% -0,24
|
|ISCTR
|13,46
|2.097.873.092
|% -0,96
|
|AKBNK
|18,51
|2.296.557.109
|% -0,75
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3331
|23,3801
|% 1,17
|
|Euro
|25,1500
|25,2028
|% 0,54
|
|Sterlin
|29,3076
|29,4546
|% 1,24
|
|Frank
|25,7994
|25,9548
|% 0,74
|
|Riyal
|6,2098
|6,2410
|% 1,02
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|-0,06
|
|Altın Gr.
|1.475
|1.475
|13,83
|
|Cumhuriyet
|9.833
|9.981
|-54,00
|
|Tam
|9.779
|10.045
|-50,98
|
|Yarım
|4.819
|4.896
|27,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.455
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,50
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|18,30
|18,32
|0,28
|
|B. Petrol
|76,04
|76,04
|0,08
|
Seans Raporu
17:18
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