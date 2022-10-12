***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2022 17:26
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz BURÇELİK Vana Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile Türk Metal Sendikası arasında gerçekleşecek yeni dönem (01.09.2022 - 31.08.2024) toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bugün itibari ile başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071238
BIST
17:383.526
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -45,09
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.511
17:3818,5932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0084
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
17:3818,0118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0397
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9715
17:38998,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,68
|Açılış
|: 998,77
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler17:32
|DYOBY
|23,12
|91.482.851
|% 9,99
|
|HKTM
|73,80
|87.734.738
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|68.274.941
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|201.586.911
|% 9,99
|
|YEOTK
|39,26
|346.219.835
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,82
|20.498.853
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|20.498.853
|% -9,91
|
|RODRG
|30,62
|9.221.699
|% -8,60
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|ISGSY
|10,86
|39.802.315
|% -7,50
|
|THYAO
|84,65
|5.769.757.686
|% 0,18
|
|PETKM
|14,66
|2.861.095.436
|% 0,76
|
|ASELS
|31,74
|2.794.642.202
|% -1,61
|
|SASA
|81,95
|2.609.622.696
|% -3,70
|
|YKBNK
|8,27
|2.083.424.662
|% -0,48
|
|EKGYO
|4,16
|1.662.075.152
|% -3,48
|
|YKBNK
|8,27
|2.083.424.662
|% -0,48
|
|ISCTR
|8,24
|2.067.077.714
|% -0,60
|
|PETKM
|14,66
|2.861.095.436
|% 0,76
|
|AKBNK
|12,88
|1.907.551.150
|% -1,38
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5779
|18,5936
|% 0,05
|
|Euro
|17,9727
|17,9844
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,4807
|20,5834
|% 0,72
|
|Frank
|18,5452
|18,6569
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9311
|4,9558
|% 0,01
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|2,12
|
|Altın Gr.
|998
|999
|2,57
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.734
|6.787
|19,00
|
|Yarım
|3.281
|3.317
|8,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,05
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,09
|93,09
|-1,20
|
Seans Raporu
17:32
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17:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, AKSEN, TAVHL
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17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -50, 09 kaybederek (% -1.58 ) 3, 118
-
17:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KNFRT, YEOTK, GESAN, KIMMR, HKTM, PRKAB, COSMO, DYOBY, KLRHO, KRTEK
-
17:47
YEOTK, KRONT, SMRTG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:47
RODRG, ISGSY, MEGAP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında