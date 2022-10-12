***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz BURÇELİK Vana Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile Türk Metal Sendikası arasında gerçekleşecek yeni dönem (01.09.2022 - 31.08.2024) toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bugün itibari ile başlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071238BIST