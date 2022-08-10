***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
10.08.2022 13:43
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
10/08/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimiz ile yurtiçindeki bir müşterimiz için 385.000,00 EUR tutarlı, Şubat 2023 tarihine kadar teslim edilecek Gate, Globe, Çek, Kelebek ve Küresel Vanaları Temini konusunda anlaşılmış olup, söz konusu sözleşme bugün itibari ile imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054087
BIST
15:282.865
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 35,90
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
15:2817,9575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0885
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
15:2818,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1745
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
15:281.037,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 8,12
|Açılış
|: 1.037,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,32
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler15:26
|BARMA
|43,56
|7.261.147
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.138.439
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|434.332.202
|% 9,91
|
|KIMMR
|4,24
|42.035.759
|% 9,84
|
|DMSAS
|5,76
|61.864.209
|% 9,71
|
|TIRE
|19,84
|204.738.972
|% -9,98
|
|PAMEL
|188,30
|14.042.682
|% -9,47
|
|KZBGY
|31,68
|51.724.000
|% -9,17
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|THYAO
|61,10
|4.862.660.047
|% 1,58
|
|AKBNK
|10,01
|1.965.129.673
|% 2,14
|
|YKBNK
|5,59
|1.875.990.931
|% 3,33
|
|SASA
|53,50
|1.744.776.532
|% 1,33
|
|SISE
|24,38
|1.495.209.658
|% 1,58
|
|YKBNK
|5,59
|1.875.990.931
|% 3,33
|
|EKGYO
|3,69
|1.164.069.463
|% 1,65
|
|DOHOL
|4,19
|916.313.114
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,01
|1.965.129.673
|% 2,14
|
|ISCTR
|6,14
|1.182.519.755
|% 1,66
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9442
|17,9540
|% 0,48
|
|Euro
|18,5677
|18,5877
|% 0,94
|
|Sterlin
|21,8923
|22,0021
|% 0,58
|
|Frank
|19,0390
|19,1537
|% 0,84
|
|Riyal
|4,7651
|4,7890
|% 0,54
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|5,03
|
|Altın Gr.
|1.038
|1.038
|7,89
|
|Cumhuriyet
|6.908
|7.013
|-2,00
|
|Tam
|6.950
|7.004
|20,00
|
|Yarım
|3.387
|3.424
|10,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.712
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,61
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,08
|
|B. Petrol
|98,53
|98,53
|1,13
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:40GWIND
Yüzde 4.54 oranında artışla 11.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 765, 121 adet işlem
-
15:39DENGE
Yüzde 6.35 oranında artışla 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 037, 978 adet işlem
-
15:38ORGE
Yüzde 8.42 oranında artışla 10.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 744, 507 adet işlem
-
15:37XU100
Endeks 2, 863 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 38, 760.00 milyon TL de
-
15:37GZNMI
Yüzde 6.57 oranında artışla 66.50 lira fiyatla işlem gören hissede 366, 893 adet işlem