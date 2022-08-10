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***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

10.08.2022 13:43
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
10/08/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimiz ile yurtiçindeki bir müşterimiz için 385.000,00 EUR  tutarlı,  Şubat 2023 tarihine kadar teslim edilecek Gate, Globe, Çek, Kelebek ve Küresel Vanaları Temini konusunda anlaşılmış olup, söz konusu sözleşme bugün itibari ile imzalanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054087


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KIMMR 4,24 42.035.759 % 9,84  
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Riyal 4,7651 4,7890 % 0,54  
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15:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.798 5,03  
Altın Gr. 1.038 1.038 7,89  
Cumhuriyet 6.908 7.013 -2,00  
Tam 6.950 7.004 20,00  
Yarım 3.387 3.424 10,00  
Çeyrek 1.699 1.712 5,00  
Gümüş.Ons 20,58 20,61 -0,01  
Gümüş Gr. 11,90 11,92 0,08  
B. Petrol 98,53 98,53 1,13  
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