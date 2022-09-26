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***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

26.09.2022 16:40
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
26/09/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimiz, yurtdışındaki bir müşterimiz ile 255.000,00 EUR  tutarlı,  Ocak 2023 tarihine kadar teslim edilecek  Vanaların Temini  konusunda anlaşmış olup, söz konusu sözleşme bugün itibari ile imzalanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065282


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Altın Ons 1.634 1.634 11,99  
Altın Gr. 974 974 10,91  
Cumhuriyet 6.585 6.684 -25,00  
Tam 6.624 6.699 20,00  
Yarım 3.223 3.275 7,00  
Çeyrek 1.616 1.637 8,00  
Gümüş.Ons 18,61 18,64 0,27  
Gümüş Gr. 11,12 11,14 0,23  
B. Petrol 85,55 85,55 2,69  
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