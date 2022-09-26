***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
26.09.2022 16:40
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
26/09/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimiz, yurtdışındaki bir müşterimiz ile 255.000,00 EUR tutarlı, Ocak 2023 tarihine kadar teslim edilecek Vanaların Temini konusunda anlaşmış olup, söz konusu sözleşme bugün itibari ile imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065282
BIST
17:003.293
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 32,52
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.265
17:0018,4955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0204
|Açılış
|: 18,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
17:0017,7836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0494
|Açılış
|: 17,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
17:00973,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 10,91
|Açılış
|: 973,91
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,94
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler17:00
|CANTE
|109,10
|112.234.360
|% 9,98
|
|BAGFS
|26,48
|210.645.357
|% 9,97
|
|KMPUR
|58,00
|100.244.588
|% 9,95
|
|KUVVA
|45,08
|1.674.158
|% 9,95
|
|ISFIN
|6,86
|46.657.322
|% 9,94
|
|ISGYO
|8,19
|17.552.636
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.184.014
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|15.766.845
|% -9,96
|
|ZOREN
|3,83
|1.085.342.943
|% -9,88
|
|SKBNK
|2,06
|1.360.622.205
|% -9,65
|
|THYAO
|71,85
|3.955.568.229
|% 3,53
|
|GARAN
|20,02
|2.935.985.879
|% 3,89
|
|TSKB
|2,52
|2.816.936.946
|% -3,82
|
|YKBNK
|7,42
|2.766.558.721
|% 7,07
|
|SASA
|68,60
|2.585.459.997
|% 3,39
|
|TSKB
|2,52
|2.816.936.946
|% -3,82
|
|SKBNK
|2,06
|1.360.622.205
|% -9,65
|
|EKGYO
|4,06
|1.980.496.399
|% 3,31
|
|YKBNK
|7,42
|2.766.558.721
|% 7,07
|
|ISCTR
|7,95
|2.485.655.112
|% 3,65
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4665
|18,4955
|% 0,11
|
|Euro
|17,7647
|17,7836
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,8625
|19,9621
|% 1,01
|
|Frank
|18,6330
|18,7452
|% 0,69
|
|Riyal
|4,8990
|4,9236
|% 0,13
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|11,99
|
|Altın Gr.
|974
|974
|10,91
|
|Cumhuriyet
|6.585
|6.684
|-25,00
|
|Tam
|6.624
|6.699
|20,00
|
|Yarım
|3.223
|3.275
|7,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.637
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|0,23
|
|B. Petrol
|85,55
|85,55
|2,69
|
Seans Raporu
17:00
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-
17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 77 artarak (% 1.75 ) 3, 594
-
17:15XU100
Endeks 3, 294 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 53, 299.00 milyon TL de
-
17:14GRNYO
Yüzde 6.28 oranında artışla 4.91 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 082, 110 adet işlem
-
17:13HKTM
Yüzde 8.09 oranında artışla 39.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 641, 241 adet işlem
-
17:12HURGZ
Yüzde 4.22 oranında artışla 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 088, 031 adet işlem