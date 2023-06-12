***BURVA* *INGRM* *EGPRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.06.2023 18:40
***BURVA******INGRM******EGPRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BURVA, EGPRO, INGRM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BURVA.E,EGPRO.E ve INGRM.E payları 13/06/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/07/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158110
BIST
17:595.589
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -37,51
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.589
En Yüksek
5.730
17:5923,6213
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,2379
|Açılış
|: 23,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4400
|
23,7625
En Düşük
23,4260
17:5925,4032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,2502
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,5492
En Düşük
25,1575
17:591.485,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,85
|Açılış
|: 1.485,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AVHOL
|47,30
|47.994.985
|% 10,00
|
|IMASM
|17,60
|767.216.412
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,73
|80.419.737
|% 10,00
|
|ALFAS
|407,00
|1.400.365.489
|% 10,00
|
|RYSAS
|46,42
|61.606.003
|% 10,00
|
|ISATR
|308.000,00
|308.000
|% -9,41
|
|OSMEN
|98,00
|166.366.707
|% -8,75
|
|ATSYH
|46,72
|6.424.549
|% -5,58
|
|RUBNS
|21,38
|154.083.316
|% -5,15
|
|VAKFN
|4,77
|95.874.184
|% -4,79
|
|THYAO
|183,30
|11.777.302.207
|% 3,62
|
|EREGL
|37,94
|5.257.251.751
|% 2,15
|
|TTKOM
|19,98
|3.694.391.026
|% 2,51
|
|TCELL
|36,90
|3.597.636.142
|% -1,18
|
|YKBNK
|11,84
|3.086.452.779
|% -4,36
|
|EKGYO
|7,73
|2.258.747.785
|% -3,74
|
|YKBNK
|11,84
|3.086.452.779
|% -4,36
|
|TTKOM
|19,98
|3.694.391.026
|% 2,51
|
|EREGL
|37,94
|5.257.251.751
|% 2,15
|
|SKBNK
|2,58
|359.751.023
|% -1,90
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6163
|23,6213
|% 1,02
|
|Euro
|25,3936
|25,4032
|% 0,99
|
|Sterlin
|29,4329
|29,5805
|% 0,39
|
|Frank
|25,8502
|26,0060
|% 0,21
|
|Riyal
|6,2778
|6,3093
|% 1,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-3,92
|
|Altın Gr.
|1.485
|1.485
|10,85
|
|Cumhuriyet
|9.903
|10.051
|20,00
|
|Tam
|9.854
|10.110
|29,27
|
|Yarım
|4.822
|4.922
|53,00
|
|Çeyrek
|2.411
|2.461
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,06
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|18,23
|18,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,02
|72,02
|-2,77
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59BNTAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 439, 923 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 81 artarak (% 0.03 ) 6, 283
-
17:58XU100
Endeks 5, 638 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 84, 560.00 milyon TL de
-
17:58PRKME
Yüzde 5.94 oranında artışla 16.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 204, 990 adet işlem
-
17:57IMASM
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 730, 975 adet işlem