***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.05.2020 11:21
***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BURVA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kenan Yurtbay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842518
BIST
11:1399.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 496,66
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
99.122
11:137,0459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0625
En Düşük
7,0234
11:137,6909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0042
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
11:13386,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,22
|Açılış
|: 386,62
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.810.452
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.305.479
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.859.689
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|79.096
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|UNYEC
|4,91
|5.339.178
|% -9,41
|
|RODRG
|2,02
|693.151
|% -9,01
|
|PETUN
|23,80
|267.513.207
|% -4,11
|
|GARAN
|8,27
|208.980.244
|% 1,22
|
|AFYON
|2,81
|197.687.153
|% -4,42
|
|KRDMD
|2,26
|186.810.203
|% 4,63
|
|PGSUS
|53,60
|176.578.355
|% -3,42
|
|KRDMD
|2,26
|186.810.203
|% 4,63
|
|AFYON
|2,81
|197.687.153
|% -4,42
|
|GSRAY
|2,67
|161.167.148
|% -3,96
|
|KARSN
|1,79
|68.437.149
|% -1,65
|
|GUSGR
|2,96
|110.093.297
|% 2,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7724
|8,8164
|% 0,40
|
|Frank
|7,2794
|7,3233
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8739
|1,8833
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|0,44
|
|Altın Gr.
|385
|385
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.523
|-2,10
|
|Tam
|2.547
|2.585
|-2,10
|
|Yarım
|1.235
|1.264
|-1,00
|
|Çeyrek
|620
|632
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|14,84
|14,90
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|29,02
|29,02
|1,82
|