***BVG* *BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.10.2023 11:56
***BVG******BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18/10/2023 tarih ve 1207454 sayılı bildirimin düzeltmesidir. Bildirim yapılırken devirle ilgili olan fon kodu (BVG) seçilerek yeniden yayınlanma gereği duyulmuştur. Bildirimin içeriği:
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu "Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nun 18/10/2023 tarihi itibarıyla kurucu sıfatıyla Şirketimize "BV Portföy Yönetimi A.Ş. Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" unvanıyla devredilmesine ilişkin olarak Fonun yeni içtüzük, ihraç belgesi ve SPK izin yazısı ektedir.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207670
BIST
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13:397.946
En Düşük
|Değişim
|: 1,32%
|| 103,17
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.832
En Yüksek
7.949
13:3928,0092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0094
|Açılış
|: 28,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1400
|
28,5091
En Düşük
27,8961
13:3929,6436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1210
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0718
En Düşük
29,4688
13:391.756,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,36
|Açılış
|: 1.756,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler13:39
|MEKAG
|44,24
|4.186.962
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.569,00
|189.165.129
|% 10,00
|
|RAYSG
|100,10
|28.234.122
|% 10,00
|
|OSMEN
|242,00
|14.220.646
|% 10,00
|
|INTEM
|259,60
|121.293.358
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.051,40
|7.582.697
|% -10,00
|
|KLNMA
|37,44
|9.996.264
|% -8,10
|
|SNPAM
|55,80
|298.967
|% -6,84
|
|DIRIT
|7,61
|208.062
|% -5,82
|
|ENSRI
|35,36
|100.873.077
|% -5,61
|
|THYAO
|219,50
|2.991.023.556
|% 1,39
|
|TUPRS
|138,40
|2.734.714.506
|% -1,98
|
|BRSAN
|976,40
|1.989.348.750
|% 5,22
|
|PETKM
|21,92
|1.911.699.928
|% 1,76
|
|ASELS
|41,36
|1.506.183.220
|% 4,18
|
|ZOREN
|5,98
|684.185.365
|% 0,67
|
|EKGYO
|7,50
|798.862.205
|% 2,32
|
|PETKM
|21,92
|1.911.699.928
|% 1,76
|
|YKBNK
|18,74
|1.423.691.726
|% 1,52
|
|ODAS
|12,13
|852.080.911
|% 2,02
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0030
|28,0092
|% 0,03
|
|Euro
|29,6302
|29,6436
|% 0,41
|
|Sterlin
|33,8225
|33,9921
|% -0,12
|
|Frank
|31,0590
|31,2461
|% 0,22
|
|Riyal
|7,4432
|7,4805
|% 0,10
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|3,46
|
|Altın Gr.
|1.756
|1.756
|3,86
|
|Cumhuriyet
|12.128
|12.311
|-33,00
|
|Tam
|11.881
|11.960
|-35,00
|
|Yarım
|5.959
|6.005
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.970
|3.002
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,93
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,64
|0,08
|
|B. Petrol
|90,03
|90,03
|-1,47
|