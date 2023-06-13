***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAçıklamalarBV Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon ile Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 12.06.2023 tarihinde 13.06.2023 vadeli %6,5 oran ile borsa dışı repo işlemi yapılmıştır. Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ.'nin JCR Avrasya tarafından beli