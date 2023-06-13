***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
13.06.2023 09:31
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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BV Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon ile Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 12.06.2023 tarihinde 13.06.2023 vadeli %6,5 oran ile borsa dışı repo işlemi yapılmıştır. Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ.'nin JCR Avrasya tarafından beli
12:505.476
En Düşük
|Değişim
|: -2,02%
|| -112,81
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.446
En Yüksek
5.595
12:5023,6651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0526
|Açılış
|: 23,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
12:5025,5856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,2308
|Açılış
|: 25,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
12:501.493,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,47
|Açılış
|: 1.493,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.498,98
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler12:50
|VKFYO
|17,38
|22.001.214
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|1.324.466
|% 10,00
|
|KTLEV
|16,24
|75.607.938
|% 9,95
|
|YAPRK
|59,30
|23.098.566
|% 9,92
|
|VAKFN
|5,22
|129.148.205
|% 9,43
|
|BURCE
|188,10
|15.552.167
|% -10,00
|
|PENTA
|25,10
|916.982.733
|% -9,97
|
|SNPAM
|12,90
|12.900
|% -7,19
|
|IMASM
|16,38
|903.125.757
|% -6,93
|
|GOODY
|20,56
|78.012.132
|% -6,88
|
|THYAO
|179,10
|3.931.578.211
|% -2,29
|
|SASA
|58,45
|3.740.340.254
|% -6,63
|
|KRDMD
|21,72
|1.592.130.297
|% 1,69
|
|EREGL
|37,34
|1.496.610.930
|% -1,58
|
|KCHOL
|98,85
|1.318.880.559
|% -2,13
|
|EKGYO
|7,60
|969.841.802
|% -1,68
|
|YKBNK
|11,78
|1.138.488.464
|% -0,51
|
|SKBNK
|2,51
|206.417.935
|% -2,71
|
|KRDMD
|21,72
|1.592.130.297
|% 1,69
|
|AKBNK
|17,94
|1.261.582.717
|% -0,77
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6602
|23,6651
|% 0,22
|
|Euro
|25,5689
|25,5856
|% 0,91
|
|Sterlin
|29,6406
|29,7892
|% 0,60
|
|Frank
|26,0042
|26,1609
|% 0,46
|
|Riyal
|6,2909
|6,3225
|% 0,19
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|5,32
|
|Altın Gr.
|1.494
|1.494
|7,47
|
|Cumhuriyet
|9.963
|10.111
|60,00
|
|Tam
|9.914
|10.167
|56,77
|
|Yarım
|4.859
|4.932
|6,00
|
|Çeyrek
|2.429
|2.466
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|18,37
|18,40
|0,12
|
|B. Petrol
|73,02
|73,02
|1,18
|