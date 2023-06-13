***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
13.06.2023 17:30
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.06.2023 tarihli açıklamamızda "Ters Repo" yerine sehven "Repo" yazılmıştır.Açıklamamızın düzeltilmiş şekli aşağıdaki gibidir:
BV Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon ile Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 12.06.2023 tarihinde 13.06.2023 vadeli %6,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ.'nin JCR Avrasya tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu AAA (TR )/Stabil‘ dir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158417
BIST
17:525.451
En Düşük
|Değişim
|: -2,47%
|| -138,11
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.393
En Yüksek
5.595
17:5223,6473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0348
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
17:5225,5728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,2180
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
17:521.483,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,44
|Açılış
|: 1.483,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.499,53
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler17:52
|VKFYO
|17,38
|31.852.908
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|2.547.050
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|233.011.064
|% 9,99
|
|AYEN
|30,42
|298.789.221
|% 9,98
|
|RYSAS
|51,05
|146.168.669
|% 9,97
|
|SASA
|56,35
|6.644.275.432
|% -9,98
|
|PENTA
|25,10
|1.342.527.239
|% -9,97
|
|BURCE
|188,20
|104.730.390
|% -9,95
|
|CASA
|128,50
|423.225
|% -9,95
|
|IMASM
|16,05
|1.614.247.422
|% -8,81
|
|THYAO
|178,10
|7.478.144.181
|% -2,84
|
|SASA
|56,35
|6.644.275.432
|% -9,98
|
|EREGL
|37,56
|4.140.895.566
|% -1,00
|
|KRDMD
|21,92
|3.711.443.474
|% 2,62
|
|AKBNK
|18,03
|3.350.141.900
|% -0,28
|
|EKGYO
|7,46
|2.112.804.440
|% -3,49
|
|YKBNK
|11,76
|3.072.926.767
|% -0,68
|
|ISCTR
|13,03
|2.475.211.166
|% -0,53
|
|AKBNK
|18,03
|3.350.141.900
|% -0,28
|
|KRDMD
|21,92
|3.711.443.474
|% 2,62
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6398
|23,6473
|% 0,15
|
|Euro
|25,5449
|25,5728
|% 0,86
|
|Sterlin
|29,6895
|29,8384
|% 0,77
|
|Frank
|26,0189
|26,1756
|% 0,51
|
|Riyal
|6,2807
|6,3122
|% 0,03
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-5,00
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.483
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.836
|4.914
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.418
|2.457
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|18,17
|18,19
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,48
|74,48
|2,64
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 5 kaybederek (% -3.25 ) 6, 021
-
17:59XU100
Endeks 5, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 15 altında . İşlem hacmi 77, 394.00 milyon TL de
-
17:59BIOEN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 516 adet işlem
-
17:58KOZAA
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 144 adet işlem
-
17:57HEKTS
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 520, 885 adet işlem