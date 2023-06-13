***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.06.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.06.2023 tarihli açıklamamızda "Ters Repo" yerine sehven "Repo" yazılmıştır.Açıklamamızın düzeltilmiş şekli aşağıdaki gibidir:BV Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon ile Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 12.06.2023 tarihinde 13.06.2023 vadeli %6,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ.'nin JCR Avrasya tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu AAA (TR )/Stabil‘ dirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158417BIST