***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
15.08.2022 18:32
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 0
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-917.913 -917.913
Sermaye Arttırımı
7.500.000 7.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 7.500.000 -917.913 6.582.087 6.582.087
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.426.303
Dönem Karı (Zararı)
-917.913
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-917.913
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-237.308
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 8.931
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
72.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 51.651
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.1 21.240
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-305.322
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16.1 -305.322
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -13.808
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-271.082
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -22.430
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7.1 -335.754
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
125
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.1 125
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 48.214
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.763
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.114
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.1 37.649
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.426.303
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.228
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-309.550
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -79.116
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -230.434
Alınan Faiz
16.1 305.322
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.500.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
13.1 7.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.069.469
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 6.069.469
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.069.469
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.069.469
Peşin Ödenmiş Giderler
335.754
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.1 335.754
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 22.430
ARA TOPLAM
6.427.653
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.427.653
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
75.597
Mobilya ve Demirbaşlar
9 75.597
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
225.022
Bilgisayar Yazılımları
10 225.022
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 15.668
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
316.287
TOPLAM VARLIKLAR
6.743.940
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
21.365
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.1 21.365
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 48.214
Diğer Borçlar
38.763
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.1 1.114
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.1 37.649
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 23.790
ARA TOPLAM
132.132
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
132.132
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 27.861
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 1.860
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.721
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
161.853
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.582.087
Ödenmiş Sermaye
13.1 7.500.000
Net Dönem Karı veya Zararı
-917.913
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.582.087
TOPLAM KAYNAKLAR
6.743.940
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
14.1 -1.231.459 -1.173.777
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15.1 3.585 3.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15.2 -9.169 -5.191
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.237.043 -1.175.383
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.237.043 -1.175.383
Finansman Gelirleri
16.1 305.322 196.250
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-931.721 -979.133
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.808 12.932
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 13.808 12.932
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-917.913 -966.201
DÖNEM KARI (ZARARI)
-917.913 -966.201
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-917.913 -966.201
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-917.913 -966.201
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-917.913 -966.201
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055588
BIST