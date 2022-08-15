***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 0Dönem Sonu Bakiyeler13 0Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-917.913 -917.913Sermaye Arttırımı7.500.000 7.500.000Dönem Sonu Bakiyeler13 7.500.000 -917.913 6.582.087 6.582.087Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.426.303Dönem Karı (Zararı)-917.913Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-917.913Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-237.308Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 8.931Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler72.891Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 51.651Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.1 21.240Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-305.322Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16.1 -305.322Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -13.808İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-271.082Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.430İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -22.430Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7.1 -335.754Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler125İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.1 125Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 48.214Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler38.763İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.114İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.1 37.649Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.426.303Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.228Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-309.550Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -79.116Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -230.434Alınan Faiz16.1 305.322FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.500.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri13.1 7.500.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.069.469NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 6.069.469DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.069.469Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.069.469Peşin Ödenmiş Giderler335.754İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.1 335.754Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 22.430ARA TOPLAM6.427.653TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.427.653DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar75.597Mobilya ve Demirbaşlar9 75.597Maddi Olmayan Duran Varlıklar225.022Bilgisayar Yazılımları10 225.022Ertelenmiş Vergi Varlığı17 15.668TOPLAM DURAN VARLIKLAR316.287TOPLAM VARLIKLAR6.743.940KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar21.365İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.1 21.365Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 48.214Diğer Borçlar38.763İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6.1 1.114İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.1 37.649Kısa Vadeli Karşılıklar23.790Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 23.790ARA TOPLAM132.132TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER132.132UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar27.861Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 27.861Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 1.860TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.721TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER161.853ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.582.087Ödenmiş Sermaye13.1 7.500.000Net Dönem Karı veya Zararı-917.913TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.582.087TOPLAM KAYNAKLAR6.743.940Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatTİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri14.1 -1.231.459 -1.173.777Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15.1 3.585 3.585Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15.2 -9.169 -5.191ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.237.043 -1.175.383FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.237.043 -1.175.383Finansman Gelirleri16.1 305.322 196.250SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-931.721 -979.133Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri13.808 12.932Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 13.808 12.932SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-917.913 -966.201DÖNEM KARI (ZARARI)-917.913 -966.201Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-917.913 -966.201Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarMaddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-917.913 -966.201Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-917.913 -966.201http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055588BIST