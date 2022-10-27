***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuCari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 0Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferlerToplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.880.538 -1.880.538Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı7.500.000 7.500.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler13 7.500.000 -1.880.538 5.619.462 5.619.462Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.486.508Dönem Karı (Zararı)-1.880.538Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.880.538Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-384.841Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 22.981Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler102.747Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 88.587Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.1 14.160Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-490.777Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16.1 -490.777Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -19.792İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-221.129Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.617İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -32.617Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7.1 -346.656Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler41.492İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.1 41.492Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 64.831Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler51.821İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.1 51.821Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.486.508YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI140.431Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-350.346Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -79.116Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -271.230Alınan Faiz16.1 490.777FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.500.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri13.1 7.500.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.153.923NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.153.923DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.153.923Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.153.923Peşin Ödenmiş Giderler7.1 346.656İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler230.154İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler116.502Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 32.617ARA TOPLAM5.533.196TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.533.196DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar70.320Mobilya ve Demirbaşlar9 70.320Maddi Olmayan Duran Varlıklar257.045Bilgisayar Yazılımları10 257.045Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı17 21.332TOPLAM DURAN VARLIKLAR348.697TOPLAM VARLIKLAR5.881.893KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar55.652İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.1 55.652Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 64.831Diğer Borçlar51.821İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.1 51.821Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Kısa Vadeli Karşılıklar46.991Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 46.991ARA TOPLAM219.295TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER219.295UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar41.596Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 41.596Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 1.540TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER43.136TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER262.431ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.619.462Ödenmiş Sermaye13.1 7.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış YedeklerNet Dönem Karı veya Zararı-1.880.538TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.619.462TOPLAM KAYNAKLAR5.881.893Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatTİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri14.1 -2.515.774 -1.284.315Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15.1 145.864 142.279Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15.2 -21.197 -12.028ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.391.107 -1.154.064FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.391.107 -1.154.064Finansman Gelirleri16.1 490.777 185.455SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.900.330 -968.609Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri19.792 5.984Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 19.792 5.984SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.880.538 -962.625DÖNEM KARI (ZARARI)-1.880.538 -962.625Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.880.538 -962.625Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarMaddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.880.538 -962.625Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.880.538 -962.625http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074749BIST