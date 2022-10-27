***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 18:15
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 0
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.880.538 -1.880.538
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
7.500.000 7.500.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 7.500.000 -1.880.538 5.619.462 5.619.462
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.486.508
Dönem Karı (Zararı)
-1.880.538
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.880.538
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-384.841
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 22.981
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
102.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 88.587
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.1 14.160
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-490.777
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16.1 -490.777
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -19.792
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-221.129
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -32.617
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7.1 -346.656
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.492
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.1 41.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 64.831
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
51.821
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.1 51.821
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.486.508
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
140.431
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-350.346
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -79.116
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -271.230
Alınan Faiz
16.1 490.777
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.500.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
13.1 7.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.153.923
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.153.923
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.153.923
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.153.923
Peşin Ödenmiş Giderler
7.1 346.656
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
230.154
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
116.502
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 32.617
ARA TOPLAM
5.533.196
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.533.196
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
70.320
Mobilya ve Demirbaşlar
9 70.320
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
257.045
Bilgisayar Yazılımları
10 257.045
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 21.332
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
348.697
TOPLAM VARLIKLAR
5.881.893
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
55.652
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.1 55.652
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 64.831
Diğer Borçlar
51.821
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.1 51.821
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
46.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 46.991
ARA TOPLAM
219.295
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
219.295
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
41.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 41.596
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 1.540
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.136
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
262.431
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.619.462
Ödenmiş Sermaye
13.1 7.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.880.538
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.619.462
TOPLAM KAYNAKLAR
5.881.893
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
14.1 -2.515.774 -1.284.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15.1 145.864 142.279
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15.2 -21.197 -12.028
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.391.107 -1.154.064
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.391.107 -1.154.064
Finansman Gelirleri
16.1 490.777 185.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.900.330 -968.609
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19.792 5.984
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 19.792 5.984
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.880.538 -962.625
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.880.538 -962.625
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.880.538 -962.625
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.880.538 -962.625
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.880.538 -962.625
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074749
BIST