***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerISIN Kodu TRYBVPY00017Fonun Süresi Fon'un süresi tasfiye dönemi dahil 10(on) yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı tarihi ile başlar. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir.Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıBV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, genel olarak bilişim teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri, finans, bilgi teknolojileri, mobil teknolojiler, her türlü yazılım teknolojileri, sanayide kullanılan teknolojiler ve tarım teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren girişim şirketlerine, tek başına veya yurt içinde veya yurt dışında kurulu diğer girişim sermayesi fonları, stratejik yatırım şirketleri ve holdingleri, yatırım ve kalkınma bankaları, girişim sermayesi yatırımı yapan organizasyonlar (venture capital şirketleri, melek yatırımcı ağları vb.) ve melek yatırımcılar ile birlikte ortak yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Fon'un yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler, yazılıma dayalı hizmet sektörü, finans teknolojileri (fintek-fintech), oyun, hizmet olarak mobilite (mobility as a service-MaaS), hizmet olarak yazılım (software as a service-SaaS), sağlık, tarım, sanayi teknolojileri, e-ticaret, eğitim ve donanım geliştirme sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerpil Aslan BEKTAŞ 01.08.2020 14 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAktuğ Alimoğlu 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 2015-2020 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 24 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.Hüseyin Ömür Karakuş 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı 2013-2020 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi 16 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaFenerbahçe Mah.Fener Kalamış Cad.Belvü Sitesi No:110/1 Kadıköy/İstanbul finans@bvportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaFerda Taşdelen finans@bvportfoy.com