***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerBV Portföy Yönetimi A.Ş.(KURUCU) - Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) 1Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerhttps://bvportfoy.com/ Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkelere fon izahnamesinde yer verilmektedirFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun ana amacı, dijital oyun geliştiren ve/veya e-spor alanında faaliyet gösteren, bunlarla ilgili yazılım/donanım ve/veya teknoloji geliştiren/üreten ve/veya streaming (veri faydalandırıcılığı, yayımcılığı) faaliyeti yürüten şirketlere ve yazılım, donanım, ekipman, mikroçip, ekran kartları, veri depolama vb. teknolojileri üreten fakat bunlar ile sınırlı olmayan, teknolojilerin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı faaliyeti yürüten şirketlere yatırım yapmaktır. Fon portföyünde, yeni teknolojileri uygulayan, inovatif ürün ve hizmetler geliştirme odaklı ve/veya ağırlıklı olarak yukarıda belirtilen sektörlerde ürün ve hizmetlerin geleneksel dağıtımı ve sunulmasındaki yöntem ve araçlara karşı rekabet eden, yaratıcı, yenilikçi ve inovatif teknoloji şirketlerine yatırım yapılması planlanmaktadır. Bu şirketlerin, yerleşik sektörlerde mobil ve dijital çözümlerle sektör dönüşümüne yardım ve öncülük etmesi beklenecektir. Yatırımcı Bilgi Formunda yer verilmiştirKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00685 2,5 0,00685 2,5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117820BIST