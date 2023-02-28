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***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.02.2023 18:50
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
BV Portföy Yönetimi A.Ş.(KURUCU) - Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) 1

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://bvportfoy.com/ Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkelere fon izahnamesinde yer verilmektedir

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun ana amacı, dijital oyun geliştiren ve/veya e-spor alanında faaliyet gösteren, bunlarla ilgili yazılım/donanım ve/veya teknoloji geliştiren/üreten ve/veya streaming (veri faydalandırıcılığı, yayımcılığı) faaliyeti yürüten şirketlere ve yazılım, donanım, ekipman, mikroçip, ekran kartları, veri depolama vb. teknolojileri üreten fakat bunlar ile sınırlı olmayan, teknolojilerin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı faaliyeti yürüten şirketlere yatırım yapmaktır. Fon portföyünde, yeni teknolojileri uygulayan, inovatif ürün ve hizmetler geliştirme odaklı ve/veya ağırlıklı olarak yukarıda belirtilen sektörlerde ürün ve hizmetlerin geleneksel dağıtımı ve sunulmasındaki yöntem ve araçlara karşı rekabet eden, yaratıcı, yenilikçi ve inovatif teknoloji şirketlerine yatırım yapılması planlanmaktadır. Bu şirketlerin, yerleşik sektörlerde mobil ve dijital çözümlerle sektör dönüşümüne yardım ve öncülük etmesi beklenecektir. Yatırımcı Bilgi Formunda yer verilmiştir

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00685 2,5 0,00685 2,5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117820


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SELGD 5,94 2.857.302 % 10,00  
PCILT 31,28 61.694.255 % 9,99  
PRKME 17,62 48.131.798 % 9,99  
KENT 207,00 3.447.395 % 9,99  
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Altın Gr. 1.109 1.109 5,29  
Cumhuriyet 7.438 7.550 -29,00  
Tam 7.515 7.591 18,00  
Yarım 3.672 3.715 9,00  
Çeyrek 1.836 1.857 4,00  
Gümüş.Ons 20,92 20,94 0,34  
Gümüş Gr. 12,63 12,65 0,13  
B. Petrol 83,62 83,62 1,58  
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