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***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.04.2023 16:39
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
BV Portföy Yönetimi A.Ş. ("Kurucu") ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
2

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aktuğ Alimoğlu 23.12.2022 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 2015-2020 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Orhan Kenan Çolpan 23.12.2022 2022 – Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2013 – 2019 İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi, Genel Müdür 1989 – 2014 Şirket Sahibi/Yöneticisi (Özün Giyim, Sensormatik, Promart) 25 Yıl
Burak Balık 23.12.2022 2022 – Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2013 – Devam BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 2009 – 2015 Joygame Oyun ve Teknoloji A.Ş., Kurucu 16 Yıl
Neda Özen Soydan 23.12.2022

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aktuğ Alimoğlu 23.12.2022 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 2015-2020 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 24 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Hüseyin Ömür Karakuş 23.12.2022 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı 2013-2020 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi 16 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ferda Taşdelen Muhasebe ve Operasyon Müdür Yardımcısı 0530 4807057 finans@bvportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139280


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Yarım 4.278 4.353 51,00  
Çeyrek 2.139 2.176 25,00  
Gümüş.Ons 24,94 24,97 -0,40  
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