***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.04.2023 13:37
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
%45 Solactive Video Games & Esports Endeksi + %20 NASDAQ-100 Technology Sector Total Return (NTTR) Endeksi + %20 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi (XTKJS) + %15 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ferda Taşdelen Muhasebe ve Operasyon Müdür Yardımcısı 0530 4807057 finans@bvportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140025
BIST
15:065.013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -6,20
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.046
En Düşük
4.975
15:0619,4035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 20,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,6400
En Düşük
19,3794
15:0621,2930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0149
|Açılış
|: 22,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,5151
En Düşük
21,1806
15:061.229,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -21,35
|Açılış
|: 1.229,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.228,20
BIST En Aktif Hisseler15:04
|KOPOL
|39,40
|729.214.270
|% 9,99
|
|CVKMD
|168,90
|986.702.433
|% 9,96
|
|VKING
|35,98
|3.406.838
|% 9,76
|
|DZGYO
|3,68
|116.313.001
|% 8,55
|
|IPEKE
|33,46
|335.187.604
|% 8,01
|
|IMASM
|51,45
|260.143.783
|% -9,97
|
|AKMGY
|81,35
|13.172.697
|% -8,22
|
|DIRIT
|7,00
|542.563
|% -5,66
|
|SMART
|8,09
|43.244.902
|% -5,05
|
|KERVN
|0,95
|2.717.950
|% -5,00
|
|KOZAL
|24,30
|3.247.877.497
|% 2,97
|
|THYAO
|134,30
|1.581.343.637
|% -1,40
|
|KOZAA
|48,20
|1.350.959.090
|% 3,61
|
|GSRAY
|9,73
|995.108.395
|% 4,62
|
|CVKMD
|168,90
|986.702.433
|% 9,96
|
|KOZAL
|24,30
|3.247.877.497
|% 2,97
|
|GSRAY
|9,73
|995.108.395
|% 4,62
|
|EKGYO
|6,68
|459.489.717
|% -0,45
|
|YKBNK
|10,19
|470.574.500
|% -0,59
|
|ISCTR
|11,87
|526.293.936
|% -1,17
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3976
|19,4035
|% 0,01
|
|Euro
|21,2629
|21,2930
|% 0,07
|
|Sterlin
|23,9824
|24,1027
|% -0,21
|
|Frank
|21,4842
|21,6137
|% -0,32
|
|Riyal
|5,1580
|5,1839
|% 0,03
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.971
|-34,66
|
|Altın Gr.
|1.229
|1.229
|-21,70
|
|Cumhuriyet
|8.898
|9.033
|67,00
|
|Tam
|8.918
|9.051
|1,00
|
|Yarım
|4.356
|4.431
|0,00
|
|Çeyrek
|2.178
|2.222
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,73
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|15,37
|15,38
|-0,33
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|-1,69
|