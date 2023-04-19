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***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.04.2023 13:42
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aktuğ Alimoğlu 23.12.2022 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 2015-2020 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 20 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Orhan Kenan Çolpan 23.12.2022 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2013-2019 İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi, Genel Müdür 1989-2014 Şirket Sahibi/Yöneticisi (Özün Giyim, Sensormatik, Promart) 25
Burak Balık 23.12.2022 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2013-Devam BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 2009-2015 Joygame Oyun ve Teknoloji A.Ş., Kurucu 16
Neda Özen Soydan 23.12.2022 2022?Devam BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. İş Geliştirme Bölümü Yöneticisi 2020?2022 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.?Girişim Sermayesi Fonları Yöneticisi 2017? 2020 BUBA (Boğaziçi University Business Angels)?Yönetim Kurulu Üyesi 2017?2019 SGP Patent ve Fikri Mülkiyet Değerlemesi A.Ş. Genel Müdür 5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140026


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Altın Gr. 1.229 1.229 -21,70  
Cumhuriyet 8.898 9.033 67,00  
Tam 8.918 9.051 1,00  
Yarım 4.356 4.431 0,00  
Çeyrek 2.178 2.222 0,00  
Gümüş.Ons 24,71 24,73 -0,48  
Gümüş Gr. 15,37 15,38 -0,33  
B. Petrol 83,08 83,08 -1,69  
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