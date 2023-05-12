***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.05.2023 12:45
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ayşe Biçe ÇALIŞKAN (Vekaleten) 05.05.2023 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 2 Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150794
BIST
13:574.840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -8,34
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
13:5719,5973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0506
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
13:5721,5983
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,2347
|Açılış
|: 23,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3407
13:571.263,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,14
|Açılış
|: 1.263,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler13:55
|AVHOL
|25,54
|28.656.876
|% 9,99
|
|IMASM
|24,12
|53.682.760
|% 9,14
|
|LUKSK
|69,75
|6.095.965
|% 7,39
|
|ATAGY
|4,67
|2.387.418
|% 7,11
|
|CCOLA
|290,10
|400.782.888
|% 6,46
|
|ARSAN
|6,48
|3.997.331
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,57
|40.416.336
|% -8,25
|
|OTTO
|89,30
|345.494
|% -7,27
|
|BOBET
|18,53
|92.136.081
|% -6,79
|
|PAMEL
|163,80
|39.844.090
|% -5,97
|
|ISCTR
|14,62
|4.763.659.792
|% 3,69
|
|KCHOL
|98,90
|3.501.101.912
|% 2,38
|
|THYAO
|133,70
|3.285.825.635
|% -1,91
|
|YKBNK
|12,10
|2.315.237.894
|% 4,94
|
|TUPRS
|72,00
|2.172.896.749
|% 0,70
|
|ISCTR
|14,62
|4.763.659.792
|% 3,69
|
|YKBNK
|12,10
|2.315.237.894
|% 4,94
|
|EKGYO
|5,95
|1.030.840.053
|% 0,34
|
|AKBNK
|19,24
|2.117.742.299
|% 4,06
|
|SKBNK
|2,44
|253.049.904
|% 0,00
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5740
|19,6017
|% 0,28
|
|Euro
|21,4071
|21,4250
|% 0,29
|
|Sterlin
|24,4863
|24,6091
|% 0,42
|
|Frank
|21,8476
|21,9792
|% 0,34
|
|Riyal
|5,2083
|5,2344
|% 0,23
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.005
|-10,06
|
|Altın Gr.
|1.264
|1.264
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|9.336
|9.478
|-178,00
|
|Tam
|9.358
|9.638
|-134,32
|
|Yarım
|4.594
|4.772
|-92,00
|
|Çeyrek
|2.290
|2.372
|-53,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,84
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|15,04
|15,05
|-0,15
|
|B. Petrol
|75,14
|75,14
|0,16
|