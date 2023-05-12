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***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.05.2023 12:45
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ayşe Biçe ÇALIŞKAN (Vekaleten) 05.05.2023 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 2 Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150795


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BIST En Aktif Hisseler13:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVHOL 25,54 28.656.876 % 9,99  
IMASM 24,12 53.682.760 % 9,14  
LUKSK 69,75 6.095.965 % 7,39  
ATAGY 4,67 2.387.418 % 7,11  
CCOLA 290,10 400.782.888 % 6,46  
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13:55 Alış Satış %  
Dolar 19,5740 19,6017 % 0,28  
Euro 21,4071 21,4250 % 0,29  
Sterlin 24,4863 24,6091 % 0,42  
Frank 21,8476 21,9792 % 0,34  
Riyal 5,2083 5,2344 % 0,23  
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13:55 Alış Satış %  
Altın Ons 2.005 2.005 -10,06  
Altın Gr. 1.264 1.264 -2,68  
Cumhuriyet 9.336 9.478 -178,00  
Tam 9.358 9.638 -134,32  
Yarım 4.594 4.772 -92,00  
Çeyrek 2.290 2.372 -53,00  
Gümüş.Ons 23,82 23,84 -0,35  
Gümüş Gr. 15,04 15,05 -0,15  
B. Petrol 75,14 75,14 0,16  
Seans Raporu 13:55
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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