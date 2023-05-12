***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.05.2023 12:45
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ayşe Biçe ÇALIŞKAN (Vekaleten) 05.05.2023 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 2 Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150796
BIST
13:594.838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -10,51
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
13:5919,6024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0557
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
13:5921,4220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0584
|Açılış
|: 23,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3407
13:591.263,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,54
|Açılış
|: 1.263,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler13:53
|AVHOL
|25,54
|28.653.939
|% 9,99
|
|IMASM
|23,88
|52.703.511
|% 8,05
|
|ATAGY
|4,68
|2.386.899
|% 7,34
|
|LUKSK
|69,70
|5.958.610
|% 7,31
|
|OZRDN
|14,87
|22.969.011
|% 6,44
|
|ARSAN
|6,48
|3.990.689
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,57
|40.416.336
|% -8,25
|
|OTTO
|89,30
|345.494
|% -7,27
|
|BOBET
|18,60
|91.737.811
|% -6,44
|
|DIRIT
|5,36
|81.880
|% -5,96
|
|KCHOL
|99,05
|3.498.462.267
|% 2,54
|
|THYAO
|133,80
|3.284.620.254
|% -1,83
|
|YKBNK
|12,08
|2.302.736.781
|% 4,77
|
|TUPRS
|71,95
|2.170.412.781
|% 0,63
|
|SISE
|40,00
|1.876.606.555
|% -0,99
|
|AKFYE
|9,63
|216.935.983
|% -3,60
|
|KLSYN
|3,13
|51.263.315
|% 2,96
|
|ASTOR
|42,76
|599.150.275
|% -1,38
|
|BIGCH
|22,52
|256.769.156
|% -0,09
|
|GOKNR
|11,13
|86.204.433
|% 1,00
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5803
|19,6013
|% 0,28
|
|Euro
|21,6048
|21,6113
|% 1,16
|
|Sterlin
|24,4863
|24,6091
|% 0,42
|
|Frank
|21,8476
|21,9792
|% 0,34
|
|Riyal
|5,2083
|5,2344
|% 0,23
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.005
|-10,01
|
|Altın Gr.
|1.264
|1.264
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|9.336
|9.478
|-178,00
|
|Tam
|9.358
|9.638
|-134,32
|
|Yarım
|4.593
|4.771
|-93,00
|
|Çeyrek
|2.289
|2.371
|-54,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|15,03
|15,05
|-0,16
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|0,21
|