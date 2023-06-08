***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun ana amacı, dijital oyun geliştiren ve/veya e-spor alanında faaliyet gösteren, bunlarla ilgili yazılım/donanım ve/veya teknoloji geliştiren/üreten ve/veya streaming (veri faydalandırıcılığı, yayımcılığı) faaliyeti yürüten şirketlere ve yazılım, donanım, ekipman, mikroçip, ekran kartları, veri depolama vb. teknolojileri üreten fakat bunlar ile sınırlı olmayan, teknolojilerin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı faaliyeti yürüten şirketlere yatırım yapmaktır. Fon portföyünde, yeni teknolojileri uygulayan, inovatif ürün ve hizmetler geliştirme odaklı ve/veya ağırlıklı olarak yukarıda belirtilen sektörlerde ürün ve hizmetlerin geleneksel dağıtımı ve sunulmasındaki yöntem ve araçlara karşı rekabet eden, yaratıcı, yenilikçi ve inovatif teknoloji şirketlerine yatırım yapılması planlanmaktadır. Bu şirketlerin, yerleşik sektörlerde mobil ve dijital çözümlerle sektör dönüşümüne yardım ve öncülük etmesi beklenecektir. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157432BIST