***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.06.2023 18:57
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun ana amacı, dijital oyun geliştiren ve/veya e-spor alanında faaliyet gösteren, bunlarla ilgili yazılım/donanım ve/veya teknoloji geliştiren/üreten ve/veya streaming (veri faydalandırıcılığı, yayımcılığı) faaliyeti yürüten şirketlere ve yazılım, donanım, ekipman, mikroçip, ekran kartları, veri depolama vb. teknolojileri üreten fakat bunlar ile sınırlı olmayan, teknolojilerin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı faaliyeti yürüten şirketlere yatırım yapmaktır. Fon portföyünde, yeni teknolojileri uygulayan, inovatif ürün ve hizmetler geliştirme odaklı ve/veya ağırlıklı olarak yukarıda belirtilen sektörlerde ürün ve hizmetlerin geleneksel dağıtımı ve sunulmasındaki yöntem ve araçlara karşı rekabet eden, yaratıcı, yenilikçi ve inovatif teknoloji şirketlerine yatırım yapılması planlanmaktadır. Bu şirketlerin, yerleşik sektörlerde mobil ve dijital çözümlerle sektör dönüşümüne yardım ve öncülük etmesi beklenecektir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157432
BIST
18:055.554
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -7,18
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.459
En Yüksek
5.594
18:0523,3687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1134
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
18:0525,4381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 0,4935
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
18:051.478,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 28,01
|Açılış
|: 1.478,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.480,94
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESPC
|22,44
|37.521.309
|% 10,00
|
|SODSN
|31,90
|3.126.774
|% 10,00
|
|AYCES
|97,45
|44.122.214
|% 9,99
|
|EGPRO
|91,50
|93.254.626
|% 9,98
|
|TETMT
|227,10
|20.483.969
|% 9,98
|
|OTTO
|126,00
|2.941.910
|% -10,00
|
|IMASM
|17,66
|605.361.794
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|49.571.786
|% -9,97
|
|DOGUB
|15,12
|105.845.520
|% -9,95
|
|ATSYH
|54,95
|4.916.511
|% -9,92
|
|THYAO
|171,60
|7.471.766.411
|% -0,52
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|SASA
|65,90
|3.607.189.973
|% -0,60
|
|EKGYO
|7,86
|2.881.697.671
|% -1,38
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|ISCTR
|13,59
|3.530.899.630
|% 2,33
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3634
|23,3684
|% 0,49
|
|Euro
|25,3631
|25,4172
|% 1,89
|
|Sterlin
|29,2263
|29,3729
|% 1,33
|
|Frank
|25,8500
|26,0057
|% 1,56
|
|Riyal
|6,2130
|6,2442
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.968
|27,39
|
|Altın Gr.
|1.478
|1.479
|27,63
|
|Cumhuriyet
|9.886
|10.035
|50,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|50,52
|
|Yarım
|4.835
|4.922
|53,00
|
|Çeyrek
|2.410
|2.457
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|18,19
|18,21
|0,67
|
|B. Petrol
|74,36
|74,36
|-2,59
|