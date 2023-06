***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların, Borsa İstanbul?un açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul?un açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yarım günlerde yukarıda belirtilen 13:30 saati 10:30 olarak uygulanır. Borsa İstanbul?un kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Yatırımcıların, Borsa İstanbul?un açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30?dan başlayıp takip eden ayın 15?i saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları ayın 15?inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ayın 15?inin iş günü olmaması durumunda izleyen ilk iş günü açıklanan fiyat üzerinden satım talimatları yerine getirilecektir. Borsa İstanbul?un açık olduğu günlerde her ayın 15?i saat 13:30?dan başlayıp ayın son iş günü saat 13:30?a kadar iletilen talimatlar ise, ayın son iş günü hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yarım günlerde yukarıda belirtilen 13:30 saati 10:30 olarak uygulanır. Borsa İstanbul?un kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. BV Portföy Yönetimi A.Ş.(KURUCU) 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı hesabında nemalandırılır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Saat 13:30?a kadar girilen alım talepleri nemalandırılacak saat 13:30?dan sonra girilen talepler ertesi gün saat 13:30?a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Fon alım taleplerinde yatırımcının talebi ve yazılı talimatı alınarak katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen bedel nemalandırma yapılmadan fon alım işlemi yapılabilecektir. Yarım günlerde yukarıda belirtilen 13:30 saati 10:30 olarak uygulanır.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAktuğ Alimoğlu 15.12.2022 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 2015-2020 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 24 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHüseyin Ömür Karakuş 15.12.2022 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı 2013-2020 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi 16 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıAbdullah Yılmaz 17.05.2023 05.2023-Devam- BV Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 01.2023-05.2023 Liquidity Trading A.Ş. Kantitatif Analist. 2014-2026 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine Bölümü Yöneticisi 12 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıDiğer HususlarAçıklama Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Yurt içi Pay Alım/Satımı, Repo/Ters Repo İşlemleri, Takasbank Para Piyasası ve Yurt içi Organize Para Piyasası İşlemleri, VİOP ve türev araçlar), aracılık etmektedir.Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan azami komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:1) Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: %0,0004 (milyonda dört) + BSMV2) Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu: %0,003 (yüzbinde üç) + BSMV3) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:a) 1?7 gün arası vadeli işlemler: %0,0003 (milyonda üç) + BSMVb) 7 günden uzun vadeli işlemler: (%0,0003 (milyonda üç) * gün sayısı) +BSMV4) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:a) O/N İşlemler: %0,0002 (milyonda iki) * 1 + BSMVb) O/N Hariç İşlemler: %0,0002 (milyonda iki) * gün sayısı + BSMV5) VİOP İşlem Komisyonu:a) Vadeli İşlem Kontratları: %0,003 (yüzbinde üç) +BSMVb) Opsiyon Sözleşmeleri: %0,003 (yüzbinde üç) +BSMVOranlara borsa payı ayrıca eklenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161961BIST