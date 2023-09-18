***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.09.2023 13:36
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 18.09.2023
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aktuğ Alimoğlu 23.12.2022 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 2015-2020 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 24 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Abdullah Yılmaz 17.05.2023 05.2023-Devam- BV Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 01.2023-05.2023 Liquidity Trading A.Ş. Kantitatif Analist. 2014-2026 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine Bölümü Yöneticisi 12 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Veysel Özgür Hatipoğlu 03.07.2023 2023-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş.Portföy Yöneticisi 2018-2021 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma bölüm yöneticisi 2013-2018 Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. Kıdemli Yönetici 22 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195658
BIST
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16:417.797
En Düşük
|Değişim
|: -2,07%
|| -164,86
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.794
En Yüksek
7.952
16:4127,0200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0380
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
16:4128,8248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0188
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
16:411.671,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,28
|Açılış
|: 1.671,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler16:41
|TETMT
|1.541,10
|3.154.781
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.412.354
|% 10,00
|
|MIATK
|500,20
|372.383.516
|% 9,98
|
|METUR
|13,78
|71.251.350
|% 9,98
|
|TRILC
|17,30
|267.414.622
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|272.479.559
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|205.553.737
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|2.886.120
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|6.581.740
|% -9,97
|
|HUBVC
|9,07
|58.261.455
|% -7,92
|
|THYAO
|220,10
|6.359.227.720
|% -3,08
|
|TUPRS
|139,00
|3.343.340.552
|% -1,77
|
|ISCTR
|21,98
|3.173.645.361
|% 1,85
|
|SISE
|52,90
|3.173.597.205
|% -3,02
|
|EBEBK
|80,15
|2.800.009.890
|% 5,74
|
|ZOREN
|4,70
|891.614.218
|% -1,88
|
|SKBNK
|5,76
|1.028.999.483
|% 2,31
|
|YKBNK
|16,16
|2.564.344.350
|% 0,56
|
|EKGYO
|8,24
|1.291.237.477
|% -1,32
|
|ISCTR
|21,98
|3.173.645.361
|% 1,85
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0139
|27,0200
|% 0,14
|
|Euro
|28,8094
|28,8248
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,3652
|33,5326
|% 0,17
|
|Frank
|29,9656
|30,1461
|% 0,08
|
|Riyal
|7,1807
|7,2168
|% 0,13
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|1,06
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.673
|3,35
|
|Cumhuriyet
|11.313
|11.484
|-13,00
|
|Tam
|11.071
|11.143
|10,00
|
|Yarım
|5.552
|5.594
|4,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.797
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,03
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,01
|20,04
|0,04
|
|B. Petrol
|94,64
|94,64
|0,71
|