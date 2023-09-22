***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Diğer HususlarAçıklama a-Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Yurt içi Pay Alım/Satımı, Repo/Ters Repo İşlemleri, Takasbank Para Piyasası ve Yurt içi Organize Para Piyasası İşlemleri, VİOP ve türev araçlar), aracılık etmektedir.Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan azami komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:1) Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: %0,0004 (milyonda dört) + BSMV2) Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu: %0,003 (yüzbinde üç) + BSMV3) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:a) 1?7 gün arası vadeli işlemler: %0,0003 (milyonda üç) + BSMVb) 7 günden uzun vadeli işlemler: (%0,0003 (milyonda üç) * gün sayısı) +BSMV4) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:a) O/N İşlemler: %0,0002 (milyonda iki) * 1 + BSMVb) O/N Hariç İşlemler: %0,0002 (milyonda iki) * gün sayısı + BSMV5) VİOP İşlem Komisyonu:a) Vadeli İşlem Kontratları: %0,003 (yüzbinde üç) +BSMVb) Opsiyon Sözleşmeleri: %0,003 (yüzbinde üç) +BSMVOranlara borsa payı ayrıca eklenecektir.b-Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Yurt içi Pay Alım/Satımı, Repo/Ters Repo İşlemleri, Takasbank Para Piyasası ve Yurt içi Organize Para Piyasası İşlemleri, VİOP ve türev araçlar), aracılık etmektedir.Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan azami komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:1) Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: %0,002 (yüzbinde 2) – (Borsa payı +bsmv dahil)2) Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu: %0,0042 (yüzbinde 4,2) – (Borsa payı +bsmv dahil)3) TPP satım için komisyon bağlanan tutar*0,000029 (yüzbinde 2,9) – (Borsa payı+bsmv dahil)4) Ters repo bağlanan tutar* milyonda 7*gün sayısı (borsa payı +bsmv dahil)5) VİOP İşlem Komisyonu:a) Vadeli İşlem Kontratları: %0,005775 (yüzbinde 5,775) –( Borsa payı +bsmv dahil)b) Opsiyon Sözleşmeleri: %0,005775 (yüzbinde 5,775) –( Borsa payı +bsmv dahil)6) Pay repo: 0,00001575 (Yüzbinde 1,575) –( Borsa payı +bsmv dahil)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196910BIST