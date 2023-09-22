***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.09.2023 18:09
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Diğer Hususlar
Açıklama a-Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Yurt içi Pay Alım/Satımı, Repo/Ters Repo İşlemleri, Takasbank Para Piyasası ve Yurt içi Organize Para Piyasası İşlemleri, VİOP ve türev araçlar), aracılık etmektedir.
Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan azami komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
1) Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: %0,0004 (milyonda dört) + BSMV
2) Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu: %0,003 (yüzbinde üç) + BSMV
3) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:
a) 1?7 gün arası vadeli işlemler: %0,0003 (milyonda üç) + BSMV
b) 7 günden uzun vadeli işlemler: (%0,0003 (milyonda üç) * gün sayısı) +BSMV
4) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:
a) O/N İşlemler: %0,0002 (milyonda iki) * 1 + BSMV
b) O/N Hariç İşlemler: %0,0002 (milyonda iki) * gün sayısı + BSMV
5) VİOP İşlem Komisyonu:
a) Vadeli İşlem Kontratları: %0,003 (yüzbinde üç) +BSMV
b) Opsiyon Sözleşmeleri: %0,003 (yüzbinde üç) +BSMV
Oranlara borsa payı ayrıca eklenecektir.
b-Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Yurt içi Pay Alım/Satımı, Repo/Ters Repo İşlemleri, Takasbank Para Piyasası ve Yurt içi Organize Para Piyasası İşlemleri, VİOP ve türev araçlar), aracılık etmektedir.
Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan azami komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
1) Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: %0,002 (yüzbinde 2) – (Borsa payı +bsmv dahil)
2) Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu: %0,0042 (yüzbinde 4,2) – (Borsa payı +bsmv dahil)
3) TPP satım için komisyon bağlanan tutar*0,000029 (yüzbinde 2,9) – (Borsa payı+bsmv dahil)
4) Ters repo bağlanan tutar* milyonda 7*gün sayısı (borsa payı +bsmv dahil)
5) VİOP İşlem Komisyonu:
a) Vadeli İşlem Kontratları: %0,005775 (yüzbinde 5,775) –( Borsa payı +bsmv dahil)
b) Opsiyon Sözleşmeleri: %0,005775 (yüzbinde 5,775) –( Borsa payı +bsmv dahil)
6) Pay repo: 0,00001575 (Yüzbinde 1,575) –( Borsa payı +bsmv dahil)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196910
BIST