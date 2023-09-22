Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

22.09.2023 18:09
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Diğer Hususlar
Açıklama a-Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Yurt içi Pay Alım/Satımı, Repo/Ters Repo İşlemleri, Takasbank Para Piyasası ve Yurt içi Organize Para Piyasası İşlemleri, VİOP ve türev araçlar), aracılık etmektedir.
Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan azami komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
1) Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: %0,0004 (milyonda dört) + BSMV
2) Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu: %0,003 (yüzbinde üç) + BSMV
3) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:
a) 1?7 gün arası vadeli işlemler: %0,0003 (milyonda üç) + BSMV
b) 7 günden uzun vadeli işlemler: (%0,0003 (milyonda üç) * gün sayısı) +BSMV
4) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:
a) O/N İşlemler: %0,0002 (milyonda iki) * 1 + BSMV
b) O/N Hariç İşlemler: %0,0002 (milyonda iki) * gün sayısı + BSMV
5) VİOP İşlem Komisyonu:
a) Vadeli İşlem Kontratları: %0,003 (yüzbinde üç) +BSMV
b) Opsiyon Sözleşmeleri: %0,003 (yüzbinde üç) +BSMV
Oranlara borsa payı ayrıca eklenecektir.
b-Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Yurt içi Pay Alım/Satımı, Repo/Ters Repo İşlemleri, Takasbank Para Piyasası ve Yurt içi Organize Para Piyasası İşlemleri, VİOP ve türev araçlar), aracılık etmektedir.
Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan azami komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
1) Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: %0,002 (yüzbinde 2) – (Borsa payı +bsmv dahil)
2) Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu: %0,0042 (yüzbinde 4,2) – (Borsa payı +bsmv dahil)
3) TPP satım için komisyon bağlanan tutar*0,000029 (yüzbinde 2,9) – (Borsa payı+bsmv dahil)
4) Ters repo bağlanan tutar* milyonda 7*gün sayısı (borsa payı +bsmv dahil)
5) VİOP İşlem Komisyonu:
a) Vadeli İşlem Kontratları: %0,005775 (yüzbinde 5,775) –( Borsa payı +bsmv dahil)
b) Opsiyon Sözleşmeleri: %0,005775 (yüzbinde 5,775) –( Borsa payı +bsmv dahil)
6) Pay repo: 0,00001575 (Yüzbinde 1,575) –( Borsa payı +bsmv dahil)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196910


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.039
Değişim :  0,48% |  38,72
Açılış :  8.035  
Önceki Kapanış :  8.000  
En Düşük
7.981 En Yüksek
8.094
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GOKNR 30,80 702.160.731 % 10,00  
FONET 20,68 68.999.151 % 10,00  
RAYSG 56,10 95.922.776 % 10,00  
ISBTR 321.084,00 4.816.260 % 10,00  
TETMT 2.145,00 58.305.037 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,1602 27,1662 % 0,17  
Euro 28,9608 28,9794 % 0,27  
Sterlin 33,1938 33,3602 % -0,15  
Frank 29,8567 30,0366 % -0,02  
Riyal 7,2203 7,2565 % 0,17  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.927 6,41  
Altın Gr. 1.683 1.684 8,96  
Cumhuriyet 11.367 11.539 70,00  
Tam 11.115 11.217 27,00  
Yarım 5.575 5.632 14,00  
Çeyrek 2.779 2.816 7,00  
Gümüş.Ons 23,55 23,58 0,16  
Gümüş Gr. 20,58 20,60 0,18  
B. Petrol 92,95 92,95 -0,35  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru